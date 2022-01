Nuovo acceso scontro al GF Vip tra Soleil e Gianmaria, lei sbotta: “Mi dici le cose con la cattiveria”

GF Vip, scoppia un nuovo scontro tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: il loro rapporto continua a far discutere.

Al GF Vip, negli ultimi giorni, si è tanto parlato di Katia Ricciarelli, in riferimento alla discussione scoppiata con Lulù. Il pubblico ha condannato le affermazioni e i termini pronunciati durante il litigio, tanto da chiedere provvedimenti.

Provvedimenti che, non ci sono stati. Alfonso Signorini ha voluto mantenere la linea non bacchettona, e ha solo richiamato fortemente tutti. Nelle ultime ore una nuova discussione è stato al centro dell’attenzione, quella tra Soleil e Gianmaria. Tra i due ci sono continui alti e bassi, abbiamo visto che da momenti di amicizia si passa a momenti di forte litigio. Ed è quello che è accaduto mentre si trovavano in piscina. Qui hanno cominciato a discutere animatamente del loro rapporto.

GF Vip, è scontro tra Gianmaria e Soleil: “Ti sei sentito, mi dici le cose con la cattiveria”

Dopo che la scorsa settimana e quindi, dopo il litigio tra Katia Ricciarelli e Lulù sembrerebbe che la situazione si sia calmata. Anche se, la tensione c’è sempre e potrebbe scoppiare il caos da un momento ad un altro. Fin dall’inizio, abbiamo più volte visto al centro delle dinamiche il rapporto tra Gianmaria e Soleil.

I due hanno alti e bassi, da momenti di puro affetto passano a momenti di grande disaccordo, tanto da litigare. Nelle ultime ore, mentre erano in piscina, hanno discusso, parlando del loro rapporto. “Tu devi proteggere le persone a cui vuoi bene, poi esce la tua parte st***” e Soleil ha risposto: “Non ti permettere di dire questo, perchè io le persone a cui voglio bene le proteggo. Ti sei sentito le cose che dici, con la cattiveria che me la dici? Mi vieni a dire ‘ah sei la mia migliore amica, sei come una sorella’ e poi c’è un’altra e riesci a non rivolgere più la parola ad un persona. Allora ti dico col ca***. Io sono la persona che ti guarda in faccia e che ti dice la verità, quello non è essere cattivi“.

Gianmaria ha cercato di spiegare citando alcuni episodi: “E’ successo il fatto che, io ti vengo vicino e ti dico ‘mi dai un cucchiaino’ e tu di no’..“. Soleil ha poi cercato di spiegare il suo concetto, dicendo che lui ha più volte dato della str*** a lei, quando qualcuno gli dice una cosa e lui la comprende diversamente. “Io non posso essere compresa, però, devo prendere dall’altra parte risposte sbagliate”, ha detto Soleil e Gianmaria: “Nel momento in cui tu dovessi avere una cosa che ti dà fastidio, io te la farò notare, e quando io ho un atteggiamento che ti può dar fastidio, me lo dici”. Una discussione che a quanto pare si è conclusa trovando un punto di incontro.