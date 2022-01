Quasi vent’anni fa era nella classe di canto di Amici 2: oggi lo ritroviamo così, sapete cosa fa?

Impossibile dimenticarlo nella classe di canto ad Amici 2 nel lontano 2003: cosa ha fatto in questi vent’anni e com’è cambiato?

Nella stagione 2002/2003 si fece notare come cantante tra gli allievi della seconda edizione di Amici. Bello e talentuoso, riuscì a conquistare il pubblico facendolo emozionare sia con la sua voce che con la storia d’amore nata tra i banchi della scuola con la ballerina Jennifer.

Parliamo di Fabio Villanis, nato a Napoli il 6 luglio 1982 ed approdato al talent condotto da Maria De Filippi dopo aver esordito già a nove anni nel musical Novecento napoletano con la Compagnia di canto popolare al fianco di Marisa Laurito.

A soli 16 anni, insieme alla sua band, Fabio partecipa a La scuola in diretta su Raisat e, una volta conseguito, il diploma va a vivere a Roma. Qui viene ammesso nella scuola più famosa d’Italia e la sua avventura è ricordata ancora dopo quasi vent’anni dai fan più affezionati dello storico talent.

Terminata quell’esperienza, quattro anni dopo mentre recita sul set di una fiction, resta vittima di un incidente: “Sono andato a sbattere contro una vetrata, che non avevo visto e non era stata segnalata. Mi sono operato e mi hanno ricostruito la fronte, mi è andata bene”, ha raccontato tempo fa in un’intervista al Corriere della sera.

Ma cosa fa oggi Villanis? Sul suo profilo Instagram si può vedere la sua trasformazione e a cosa si dedica l’ex allievo di Amici.

Ricordate Fabio Villanis di Amici 2? Faceva parte della classe di canto, eccolo oggi

Una fase, quella, sicuramente difficile, che lo vede trasferirsi per un periodo in Brasile, ma forse proprio grazie a quella ‘pausa’ comprende di volersi dedicare completamente alla musica. Rientrato a Roma, comincia a lavorare come deejay nei locali più famosi: “Cercavamo di coniugare l’intrattenimento delle discoteche estere con la musica di qualità di quel decennio, oltre alle scenografia e alle grafiche, per proporre un’esperienza immersiva a ritroso nel tempo”, ha spiegato al Corriere.

Il suo talento lo porta a lavorare anche all’estero: Fabio ha suonato ad esempio all’Hi e al Privilege di Ibiza e al Perkins Park di Stoccarda. Attualmente è promoter e responsabile dell’ufficio stampa della Goody Music Production. Continua a coltivare la passione per la disco music italiana, nata in lui durante una vacanza con i genitori a Pescasseroli, in Abruzzo. Qui ha modo di ascoltare nella discoteca dell’hotel ascolta Happy children di P. Lion.

Da circa un anno a questa parte collabora con la web radio londinese Crate Digs, occupandosi dei live set settimanali trasmessi in streaming.

Da questa foto postata sul suo profilo Instagram, si nota che Fabio è rimasto identico a vent’anni fa: incredibile, vero?