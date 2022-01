Ricordate in quale famosa telenovela abbiamo visto Lodovica Comello? Ha avuto un successo incredibile.

Lodovica Comello è un’attrice, cantante, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica. Classe 1990, è nata a San Daniele del Friuli, in Friuli-Venezia Giulia. All’età di 7 anni segue un corso di danza, mentre ad 11 anni intraprende lo studio del canto.

Pian Piano, si è fatta largamente conoscere: l’abbiamo vista nel film concerto Il mondo di Patty- La festa del cinema, nella web serie Il videoblog di Francesca, Un posto al sole, Romolo + Giuly. Non è solo un’attrice, ma è anche una cantante e i suoi singoli sono ascoltatissimi. Nel febbraio del 2017 ha partecipato al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano Il cielo non mi basta. Da alcuni anni, la stiamo vedendo particolarmente nel ruolo di conduttrice. Ma in passato, circa 10 anni fa, l’abbiamo vista in una famosa telenovela, ricordate di quale stiamo parlando?

Lodovica Comello, ricordate in quale telenovela l’abbiamo vista?

Lodovica Comello, negli ultimi anni l’abbiamo vista al timone di Italia S’Got Talent. E’ dal 2016 che conduce il talent show. Qualche mese fa, ha affiancato Nicola Savino, in una puntata de Le Iene. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane.

Fin da piccola, ha preso lezioni di canto e di ballo. Ha cominciato muovendosi nel campo della musica, partecipando ad alcune rassegne musicali friulane. Durante questi anni, viene scelta per essere una delle coriste e per far parte del corpo di ballo nei musical Il mondo di Patty – Il musical più bello, ed appare anche nel film concerto Il mondo di Patty-La festa al cinema. Sono stati questi i primi passi, ma la Comello non ha più smesso e ha allargato la sua carriera. Ma ricordate in quale famosissima telenovela l’abbiamo vista anni fa?

Da allora sono passati circa 10 anni. Nel 2011 le viene offerta l’opportunità di partecipare ai casting per una nuova serie. Dopo essere stata selezionata, viaggia a Buenos Aires dove frequenta un corso intensivo di spagnolo. Ludovica Comello entra così a far parte del cast della famosa telenovela Violetta, la ricordate? Ha vestito i panni di Francesca. Un ruolo, questo, che l’ha portata dritta al successo.