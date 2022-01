Sanremo 2022, Amadeus rivela il nome del super ospite italiano: sarà la sua prima volta sul palco dell’Ariston

Annunciato al Tg1 da Amadeus in persona, il super ospite italiano che presenzierà a questa imminente edizione del Festival di Sanremo.

Soltanto pochissime settimane e finalmente avrà inizio la 72esima edizione del Festival di Sanremo che vedrà per la terza volta alla guida Amadeus. In questi giorni è un susseguirsi di notizie ed aggiornamenti sui personaggi che popoleranno l’evento più mediatico della tv italiana.

Dopo aver annunciato i nomi delle cinque co-conduttrici che lo affiancheranno nella maratona sanremese, proprio ieri sera Amadeus ha rivelato al Tg1 chi sarà l’ospite italiano di quest’anno.

Sappiamo che il conduttore ha voluto con sé il simpaticissimo Checco Zalone, tra gli attori più amati del momento, ma chi sarà l’altro artista? Si tratta di un cantante di enorme successo che però non è mai stato a Sanremo prima d’ora.

Amadeus svela il super ospite di Sanremo 2022: i fan possono esultare

Il nome in questione, annunciato da Amadeus con un simpatico video mandato in onda dal telegiornale delle 20 di Rai 1 ieri sera, è quello di Cesare Cremonini. “Sono felicissimo di presentarvi il prossimo ospite del festival, non è mai stato a Sanremo, ha alle spalle una lunga carriera con tantissimi successi”, ha detto entusiasta il presentatore. “Confermo: sarò superospite”, ha risposto il cantautore.

La star bolognese ha da poco pubblicato il singolo Colibrì, con cui ha lanciato il nuovo album che uscirà il 25 febbraio, La ragazza del futuro. Prossimo al tour Cremonini Stadi 2022 di questa estate, che certamente sarà sold-out in breve tempo, Cremonini si prepara al debutto più imprevisto: quello sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Nato con la sua indimenticabile band, i Lunapop, in più di vent’anni di carriera, La ragazza del futuro è il settimo album da solista in studio.

E voi siete felici di questa scelta?