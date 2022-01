Sanremo 2022, chi sono Highsnob e Hu: nella storia di lui troviamo anche J-Ax e Fedez

Scopriamo più a fondo chi sono Highsnob e Hu, coppia di artisti che calcheranno il prestigioso palco del Festival Sanremo 2022.

Manca sempre meno al primo appuntamento con la 72esima edizione del Festival di Sanremo che vedrà al timone, per la terza volta consecutiva, il bravissimo Amadeus. Proprio in questi giorni il conduttore ha annunciato le co-conduttrici che lo accompagneranno in quest’avventura tanto attesa.

Se la scelta delle presentatrici non ha affatto deluso le aspettative, altrettanto si può dire dei cantanti in gara: grandi nomi ma anche volti meno conosciuti ma di cui avremo modo di apprezzare lo straordinario talento. Tra i 22 Big in gara ci sarà infatti il duo, molto interessante, composto da Highsnob e Hu. Conosciamoli meglio!

Il brano che presenteranno al pubblico dell’Ariston si intitola Abbi cura di te, ma chi sono questi due artisti che sono riusciti ad arrivare all’ambita manifestazione canora?

Chi sono Highsnob e Hu: età, origini ed esordi

Highsnob (Michele Matera), 35 anni, è un rapper originario di Avellino, ma cresciuto a La Spezia. Come nella miglior tradizione di questo genere musicale, le sue prime note iniziano per le strade di Milano.

Il suo debutto avviene nel 2015 con l’ingresso in Newtopia, etichetta discografica fondata da Fedez e J-Ax. In coppia con l’amico Samuel Heron, forma il duo Bushwaka col quale pubblica il disco PANDAMONIUM. L’anno dopo, il duo si scioglie e Highsnob inizia la sua carriera da solista con l’EP PRETTY BOY.

I suoi brani più famosi sono Harley Quinn, 23 coltellate e La miglior vendetta.

HU, all’anagrafe Federica Ferracuti, ha appena 27 anni e le sue esperienze in campo musicale abbracciano diversi settori. Infatti canta, suona e produce i propri pezzi. La sua carriera inizia col jazz, suonando strumenti come il basso ed il violoncello. Ricorderete sicuramente che nel 2020 arrivò tra i finalisti nelle nuove proposte di Sanremo Giovani. Tra i suoi brani più famosi ci sono Occhi Niagara, End e Millemila.

Un duo che ci regalerà intense emozioni, scommettiamo?