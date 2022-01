Sarà al fianco di Amadeus a Sanremo 2022, ma sapete dove l’abbiamo già vista? Tutte le curiosità sulla co-conduttrice del Festival.

Ci siamo quasi! Ormai manca meno di un mese all’inizio della 72 esima edizione del Festival di Sanremo. L’attesa cresce sempre di più, soprattutto perché, giorno dopo giorno, Amadeus sta annunciando gli incredibili ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston nel corso delle cinque serate.

L’ultimo annuncio riguarda un amatissimo cantante, mai stato a Sanremo, che incanterà il pubblico con le sue poesie: Cesare Cremonini! Ospiti a parte, Amadeus sarà affiancato da ben cinque donne, che faranno da co-conduttrici, ognuna per una serata. La finalissima sarà affidata a Sabrina Ferilli, ma tra le “vallette” del Festival c’è anche Lorena Cesarini: ricordate dove l’abbiamo già vista? Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE —->Iva Zanicchi sarà a Sanremo 2022 e svela un segreto del suo ‘look’: sarà splendida!

Sanremo 2022, anche Lorena Cesarini al fianco di Amadeus: sapete dove l’abbiamo già vista?

C’è anche Lorena Cesarini tra i nomi delle cinque conduttrici del Festival, che affiancheranno Amadeus nell’avventura sanremese del 2022. Nata a Dakar nel 1987, ha sempre avuto il sogno di diventare attrice, ma prima si è laureata in Storia Contemporanea e ha lavorato presso l’Archivio Centrale dello Stato. Dove l’abbiamo vista nelle vesti di attrice?

Ha debuttato nel 2014, nel film Arance & martello di Diego Bianchi e da lì è iniziata la sua carriera, ricca di interpretazioni di successo: è apparsa nel film Il professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni e nella fortunata serie di Rai Uno I bastardi di Pizzofalcone. Il grande successo è arrivato col ruolo di Isabel Mbamba in Suburra, la donna che fa innamorare il protagonista, interpretato da Alessandro Borghi.

LEGGI ANCHE —->Sanremo 2022, “Ti devi ritirare”: colpo basso, le parole arrivano dritte al destinatario

Secondo quanto emerso, Lorena Cesarini condurrà con Amadeus la seconda serata del Festival, in onda mercoledì 3 febbraio. Ad aprire la kermesse sarà Ornella Muti, mentre la terza serata, del 4 febbraio, è affidata a Drusilla Foer. Venerdì 4 febbraio sarà la volta della protagonista di Blanca, Maria Chiara Giannetta e, per concludere, la Ferilli, nella finalissima del 5 febbraio. Noi non vediamo l’ora di tuffarci in questo nuovo viaggio targato Sanremo. E voi?