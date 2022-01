Da uno ‘sgabuzzino’ al lusso sfrenato: la sua vita è cambiata radicalmente

L’incredibile storia di una delle influencer più famose al mondo, che da una vita di difficoltà economiche oggi vive nel lusso più sfrenato.

La sua esistenza si è drasticamente trasformata e in un modo davvero inaspettato: lei è un volto amatissimo del web ed una delle donne più ricche in assoluto, ma fino a qualche anno fa viveva in modo molto diverso.

Leggi anche—–>>>Cristiano Ronaldo, la sua casa è di un lusso inimmaginabile: il ‘dettaglio’ in terrazza è la ciliegina sulla torta

Stiamo parlando della bellissima Georgina Rodriguez, modella e ballerina spagnola nata a Jaca il 27 gennaio del 1994 e fidanzata di Cristiano Ronaldo, tra i calciatori più ricchi e famosi di sempre.

Conosciutisi nello store Gucci di Madrid, la coppia venne allo scoperto nel 2016 e da allora il loro amore, da cui è nata la figlia Alana Martina e a breve nasceranno due gemellini, ha riempito le prime pagine dei giornali.

Per Georgina quello con Ronaldo non è stato solo l’incontro con l’amore della vita, ma anche l’occasione per cambiare vita e diventare ricchissima. Lo racconta lei stessa nella docu-serie di Netflix Soy Georgina. Scopriamo cosa ha rivelato del suo passato caratterizzato da difficoltà economiche abbastanza notevoli.

Georgina Rodriguez: dalle ristrettezze economiche al lusso inimmaginabile

Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, la bellissima modella 27enne anticipa qualche dettaglio della sua incredibile storia.

Leggi anche—–>>>Da ‘stella’ della tv a operaio, la sua vita è cambiata: “Non è una vergogna”

Nello spezzone del video pubblicato, racconta di un arrivo a Madrid per nulla agevole: “Continuavo a cercare un appartamento economico, il mio budget era di 300 euro al mese. Fino a quando sono arrivata in un appartamento che prima era uno sgabuzzino, freddissimo d’inverno e caldo d’estate”.

Senza alcuna remora, ammette che per lei tutto è cambiato grazie all’incontro con Cristiano Ronaldo: “Il giorno in cui ho conosciuto Cristiano, la mia vita è cambiata”. Anche le locandine che pubblicizzano la serie vanno dirette al punto: “Prima vendeva borse a Serrano, ora le colleziona”, si legge a corredo della sua gigantografia.

Una vera ‘lotteria’ per lei aver incontrato il campione portoghese che è poi diventato il padre dei suoi figli. Nonostante questo colpo di fortuna, però, la Rodriguez sottolinea di non voler affatto dimenticare da dove è partita. Oggi infatti è molto impegnata con un’associazione che si occupa della protezione dei bambini, proprio per non dimenticare coloro che sono meno fortunati.

Leggi anche——>>>L’incredibile storia di Bill Gates: sapete come è diventato ricco? Pazzesco

Tutto fa pensare che Soy Georgina sarà davvero interessante da seguire, siete d’accordo?