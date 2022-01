Silvia Mazzieri interpreta Alba nella serie tv Doc-Nelle tue mani: scopriamo qualcosa in più sull’attrice.

Silvia Mazzieri è un’attrice italiana che dal 2020 fa parte del cast Doc Nelle tue Mani. Nella serie interpreta il personaggio di Alba Patrizi. Il protagonista del medical drama tutto italiano è Luca Argentero, che interpreta il dottor Andrea Fanti, ex primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. I nuovi episodi affrontano il tema della pandemia ma lanciano un messaggio di speranza, raccontando il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia.

Tutti gli attori sono amatissimi e ci hanno conquistato nella prima stagione. Molti avremo il piacere di rivederli, ma ci sono anche diverse new entry. In attesa di scoprire cosa succederà nella seconda, scopriamo qualcosa in più sull’attrice Silvia Mazzieri.

Interpreta Alba in Doc-Nelle tue mani: chi è l’attrice Silvia Mazzieri

Attrice italiana oggi amatissima e divenuta molto famosa negli ultimi anni, Silvia Mazzieri è giovanissima, ma ha già lavorato tanto in televisione. E’ nata il 23 febbraio 1993 a Pisa e ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza ad Abbadia San Salvatore a Siena. Dopo il liceo, nel 2010, ha partecipato al concorso di Bellezza Miss Italia, dove è stata premiata come Miss Cinema.

Successivamente ha iniziato a studiare recitazione, in diverse accademie. Ha esordito sul set nel 2014 nel cortometraggio L’amore ormai. Sul piccolo schermo, qualche anno più tardi, la vedremo nella sesta stagione di Provaci ancora prof. Nel 2015–2016, nella seconda e terza stagione di Braccialetti Rossi, ha interpretato il personaggio di Bella, amica e poi fidanzata di Vale, uno dei personaggi principali della serie. Ha inoltre interpretato Silvana Maffeis, nella soap opera in onda su Rai Uno, Il Paradiso delle signore.

Ha recitato ne La strada di casa nel 2017 e dal 2020 è nel cast di Doc nelle tue mani e veste i panni di Giada Ruggero in Vivi e lascia vive. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno maggiori informazioni, l’attrice è molto riservata.