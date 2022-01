Uomini e Donne, che fine ha fatto Diego Tavani dopo la storia con Ida Platano?

Che fine ha fatto Diego Tavani dopo la storia con Ida Platano? Il cavaliere di “Uomini e Donne” è scomparso dal programma

Fino a poco tempo fa è stato uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Dopo la fine della storia d’amore con Ida Platano, però, è scomparso dalla studio. Che fine ha fatto il cavaliere romano?

Uomini e Donne, che fine ha fatto Diego Tavani

Diego Tavani è nato a Roma, ha 43, è diplomato in ragioneria e lavora nell’attività di famiglia. È separato con la ex moglie ed ha un figlio di nome Leonardo. Partecipa a “Uomini e Donne” per “incontrare donne diverse rispetto al passato. Se sono ancora solo in buona parte è anche mia responsabilità, perché a volte non ho avuto il coraggio di ascoltare i consigli”.

All’inizio frequenta Vittoria e Milena, poi inizia una conoscenza con Ida Platano, famosa dama di “Uomini e Donne”. I due hanno sin da subito un buon feeling. Per conquistare Ida, Diego ha fatto in una sola giornata Roma – Brescia per andare a trovare la dama e farle una sorpresa. All’inizio sembravano molto presi, ma poi hanno avuto delle incomprensioni.

Ida era arrivata al punto di sceglierlo e uscire dal programma insieme a lui, ma il romano prima le ha detto di sì e poi ci ha ripensato. Il risentimento ha fatto sbottare Ida, che ha deciso di restare nel programma e smettere di frequentare Diego, nonostante quest’ultimo abbia tentato più volte a riconquistarla.

Diego era stato molto criticato in studio per il suo ripensamento. Gli opinionisti Gianni e Tina si erano schierati dalla parte di Ida. Dopo la fine della storia d’amore con Ida, il cavaliere romano non è più apparso in studio. Che fine ha fatto? I telespettatori, che un po’ si erano affezionati a lui, se lo chiedono tutti i giorni.

Lui non ha rilasciato alcune intervista, dunque non sappiamo per certo se ha deciso di lasciare il programma o se prima o poi tornerà in studio. I fan ci sperano, Diego era molto amato dal pubblico.