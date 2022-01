Uomini e Donne, dopo la rottura sono tornati insieme? Clamorosa segnalazione su una delle coppie nate nella trasmissione.

Quanto ci siamo emozionati con la scelta di Roberta e Samuele? Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, 12 gennaio 2022, è andata appunto in onda l’ultima parte della scelta della tronista, che ha lasciato il programma tra le lacrime e una cascata di petali di rosa. Un nuovo amore è appena iniziato, ma un altro potrebbe essere rifiorito!

Si, perché nelle ultime ore, sul web, sta circolando una segnalazione secondo cui una coppia nata a Uomini e Donne si sarebbe riunita! Dopo l’annuncio della rottura è arrivato il ritorno di fiamma? Scopriamo i dettagli di questa indiscrezione.

Ritorno di fiamma per una coppia di Uomini e Donne: sono tornati insieme? La segnalazione

Di storie d’amore a Uomini e Donne ne nascono tantissime. Alcune durano per sempre, altre terminano poco dopo l’uscita della trasmissione. E questo è il caso della coppia di cui vi parliamo oggi, anche se c’è da dirlo: loro non si sono mai scelti nella trasmissione!

Si, parliamo proprio di Joele e Ilaria, che hanno lasciato la trasmissione per forza di cose, dopo che la produzione ha scoperto la loro “chiacchierata” durante il ballo. I due hanno continuato a frequentarsi per un po’ lontano dal programma, ma dopo un po’ tutto è finito. Ma non per sempre! Nelle ultime ore è arrivata una indiscrezione che fa sognare i fan della coppia: secondo quanto ha riportato un utente a Il Vicolo delle News, i due sono stati beccati insieme in giro per Roma. “Erano molto complici, si abbracciavano e lui l’ha baciata sulla fronte”, si legge su Il Vicolo delle News.

Un semplice incontro tra “amici” o un vero e proprio ritorno di fiamma per i due ex protagonisti del trono Classico? Non ci resta che attendere per scoprire eventuali news. A voi piacerebbe rivederli insieme?