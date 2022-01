Vacanze sulla neve per Elettra Lamborghini: resort da sogno con spa all’aperto, sapete dove si trova? I dettagli di questo posto incantevole.

Impossibile non restare incantati guardando le ultime storie di Elettra Lamborghini. Si, perché la cantante si è concessa una meravigliosa vacanza sulla neve, in un posto che sembra essere uscito da una favola.

Durante il giorno, Elettra e la sua dolce metà Afrojack si divertono a sciare nelle meravigliose piste innevate, ma è stato anche l’hotel a catturare l’attenzione dei fan. Una struttura incantevole, dove il relax è assicurato: sapete dove si trova? Ve lo sveliamo noi!

Elettra Lamborghini, vacanze sulla neve in compagnia di Afrojack: il resort in cui alloggia è una vera favola

Per la loro prima vacanza del 2022, Elettra Lamborghini ed Afrojack si sono rifugiati in Svizzera! Si, perché il magnifico resort che state ammirando nelle stories della bella ereditiera è proprio il Gstaad Palace, un hotel di lusso a conduzione familiare che si trova proprio a Gstaad, frazione di Saanen, nel Canton Berna. Si tratta di un albergo super lussuoso, in cui è possibile trovare ristoranti, spa e piscine all’aperto e coperte.

Ecco alcuni scatti postati in questi giorni da Elettra sul suo seguitissimo canale Instagram:

I fan più attenti ricorderanno che la coppia ha trascorso anche le passate vacanze di Natale a Gstaad, alloggiando proprio nel medesimo hotel: per la coppia è stata la prima vacanza insieme da marito e moglie, nel 2020. Una vacanza che ha lasciato il segno, dato che, un anno dopo, i due piccioncini hanno deciso di tornare proprio lì. E voi, siete mai stati in Svizzera?

Elettra Lamborghini al Madame Tussauds di Amsterdam

E proprio nelle sue Instagram stories, poche ore fa, la Lamborghini ha annunciato una notizia davvero strabiliante per lei: sarà la prima italiana ad avere una statua a lei dedicata nel Madame Tussauds, il famoso museo delle cere ad Amsterdam. Un motivo in più per i turisti italiani di visitare il meraviglioso museo, una delle attrazioni principali della capitale olandese. Non vediamo l’ora di vedere come sarà la statua di Elettra!