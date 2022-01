Alfonso Signorini, come si è procurato la cicatrice sull’occhio: c’entra il suo vecchio lavoro, davvero incredibile!

Alfonso Signorini è uno dei personaggi più conosciuti e influenti del panorama mediatico italiano. È considerato come “l’uomo del gossip”, ma non sappiamo molto su di lui. Sapete, per esempio, come si è procurato quella cicatrice sull’occhio?

La carriera di Alfonso Signorini ora è veramente all’apice del successo. Direttore del settimanale Chi e anche conduttore del Grande Fratello Vip 6, ha sempre dimostrato di essere un grande professionista. Forse non tutti sanno che la sua carriera come giornalista non è iniziata fin dal principio, infatti prima, Alfonso Signorini si stava dedicando alla carriera dell’insegnamento. Si avvicina al mondo del gossip solo più avanti, e ne diventa veramente il re. In un’intervista proprio al suo settimanale Chi, Signorini racconta un particolare retroscena sul suo passato, che riguarda proprio quella misteriosa cicatrice che ha vicino all’occhio sinistro. Siete curiosi di sapere come se l’è procurata?

Leggi anche Alfonso Signorini commuove tutti: “Ora non ho più niente di lei”

Alfonso Signorini e la sua cicatrice sull’occhio: come se l’è procurata?

La vita del giornalista e conduttore Alfonso Signorini è sempre al centro del mirino, proprio come i vip che spesso vengono paparazzati dal suo giornale. Questa volta è lui a raccontarsi in un’intervista con Chi. Parla di un dettaglio particolare del suo passato, ovvero come si è procurato quella cicatrice vicino all’occhio sinistro. Centra il suo vecchio lavoro, quello che faceva durante l’università per racimolare qualche soldo in più. Signorini infatti, vendeva enciclopedie porta a porta.

Leggi anche Alfonso Signorini lavora in tv da tanti anni, ma lo ricordate con i capelli e senza occhiali? La sorprendente foto del passato

In questo lavoro, come lo stesso Alfonso ammette, c’è stato un incidente di percorso. Un giorno ha incontrato un cliente decisamente particolare. “In un quartiere di periferia a nord di Milano, ad aprirmi la porta venne un tipo in canottiera che mi bloccò immediatamente. ‘Non ho figli io. Che me ne faccio della tua enciclopedia?’. Io andai avanti a parlare come ero abituato a fare: ‘L’enciclopedia apre la mente, ci rende migliori’. Spazientito, l’uomo ha afferrato l’enciclopedia che gli avevo messo in mano e me la tirò in faccia: ‘Dell’ignorante non me lo dai, hai capito?'” ha raccontato. Nonostante questo spiacevole imprevisto Alfonso Signorini ogni volta che vede quella cicatrice si ricorda di quel periodo duro, senza il quale però come lui stesso ammette, non sarebbe arrivato dove è ora.

Leggi anche Gf Vip, Alfonso Signorini non si trattiene più e sbotta contro i concorrenti: “In tre anni è la prima volta che mi capita”

Che storia incredibile! E voi sapevate il motivo della cicatrice di Alfonso Signorini?