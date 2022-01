Amici, l’annuncio coglie tutti di sorpresa: mai successo prima d’ora, davvero incredibile!

Il talent show di Amici è uno dei più seguiti e apprezzati in Italia. Da quella scuola sono usciti nomi di spicco e grandi talenti, e ora arriva un annuncio che coglie tutti di sorpresa. Non era mai successo prima!

La scuola di Amici, come gli appassionati ben sanno, è in grado di scovare e mettere in luce dei grandi talenti. Il format ideato dalla regina della televisione Maria De Filippi, è uno dei più seguiti. Qui, i giovani talenti della musica e della danza hanno la possibilità di crescere e imparare nuove cose, mettersi alla prova e ovviamente avere il sostegno dei famosi insegnanti e giudici messi a disposizione per loro. Tra i nomi più celebri, e diventati poi veramente famosi, possiamo ricordare le cantanti Alessandra Amoroso, Emma, Elodie e il giovane Sangiovanni. Per quanto riguarda il ballo invece, non possiamo non nominare Stefano De Martino, Ambeta, Giulia Stabile e moltissimi altri. Nelle ultime ore è arrivato un annuncio davvero incredibile!

Amici: l’annuncio sorprende, non era mai successo prima!

Lo storico programma ha da poco fatto un annuncio veramente sorprendente, che non era mai stato fatto prima. A dare questa comunicazione è stato proprio il profilo Instagram ufficiale del programma. Con un breve e coinciso post hanno dato una comunicazione che ha letteralmente mandato in visibilio tutti i fan del programma. Si tratta di un’invito per partecipare, in maniera telematica, ad una delle puntate di Amici.

Nel post c’è scritto “Adesso tocca a voi! Durante una delle puntate di Amici avrete la possibilità di collegarvi con noi da casa. Se avete tra i 18 e i 25 anni e siete interessati correte nelle nostre stories e scrivetecelo!”. L’entusiasmo da parte degli utenti è stato ovviamente incredibile! Non è ancora chiaro di cosa si tratti, o se avrà qualche tipo di funzionalità per la gara, quel che è certo che alcuni dei partecipanti avranno la possibilità di vedere e magari parlare con i loro beniamini. Siamo davvero curiosi di sapere cosa accadrà.

Non ci resta quindi che aspettare e vedere cosa accadrà nelle prossime puntate di Amici 21.