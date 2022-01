Anticipazioni Doc-nelle tue mani, seconda puntata: Andrea in difficoltà, cosa sceglierà di fare?

Le anticipazioni della seconda puntata di Doc-nelle tue mani prevedono un Andrea in serissimi difficoltà: cosa sceglierà di fare?

Davvero imperdibile la prima puntata della seconda stagione di Doc-nelle tue mani, vero? In onda a partire da Giovedì 13 Gennaio, l’amatissimo medical drama di Rai Uno ha saputo regalare un nuovo e primo appuntamento piuttosto elettrizzante.

Nel corso della prima puntata di Doc-nelle tue mani, abbiamo ritrovato ‘vecchi’ medici, tra cui Andrea Fanti, la bella Giulia, il dolce Lorenzo e tanti altri ancora, ma abbiamo dato il ‘benvenuto’ anche a nuove reclute. In primis, l’infettivologa Cecilia Tedeschi. Ed abbiamo anche visto come la squadra dell’Ambrosiano di Milano ha iniziato la sua battaglia contro un nuovo e clamoroso virus proveniente dalla Cina. Cosa succederà, però, nel corso della seconda puntata? Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che in questi due episodi della prossima settimana il buon Fanti si troverà di fronte ad un’ardua scelta. Cosa sceglierà, quindi, di fare? Scopriamo insieme ogni cosa.

Anticipazioni Doc-nelle tue mani della seconda puntata: Andrea in bilico, cosa farà?

Se la prima puntata di questa seconda stagione di Doc-nelle tue mani è stata imperdibile, vi assicuriamo che anche la seconda lo sarà ancora di più. In onda Giovedì 20 Gennaio, l’appuntamento dell’amatissimo medical drama racconterà le vite dello staff medico dell’Ambrosiano qualche mese dopo lo scoppio dell’epidemia da Coronavirus. Ed, in particolare, vedrà alcuni equilibri completamente sconvolti. In primis, quello di Carolina, la figlia di Andrea ed Agnese. Per tanti mesi, infatti, la giovane ha lavorato braccio a braccio con Riccardo. Ed adesso è sicura di provare qualcosa nei suoi confronti. Pertanto, la vicinanza tra lui ed Alba non la farà sentire affatto a suo agio.

A complicare ancora di più le cose, però, c’è proprio lui: Andrea Fanti! Il medico dell’Ambrosiano, infatti, è di fronte ad un’ardua scelta: prendere parte ad un test che gli consente di diventare primario oppure assolutamente lasciar perdere. Cosa sceglierà di fare il buon Fanti? Ma non solo. A quanto pare, il dottor Caruso continua la sua inchiesta in merito alla pandemia. E verrà a scoprire dei ‘segreti’ che hanno come protagonista indiscusso l’ospedale stesso.

Insomma, sarà un appuntamento davvero imperdibile, non c’è che dire.