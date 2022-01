Quali sono le anticipazioni della puntata del GF Vip di Venerdì 14 Gennaio? È finalmente arrivato il momento tanto atteso.

Mancano pochissime ore e, finalmente, Alfonso Signorini sarà in diretta televisiva dagli studi di Cinecittà per una nuova puntata del GF Vip. Cosa accadrà, però, questa sera, Venerdì 14 Gennaio? Scopriamo tutte le anticipazioni.

Sono trascorsi pochissimi giorni dall’ultima diretta del GF Vip, eppure quella che andrà in onda tra qualche sera sarà una puntata davvero imperdibile. Il motivo? È semplicissimo: è finalmente arrivato il momento tanto atteso! Ma non solo. In questi giorni, c’è da ammettere che è accaduto davvero di tutto. A partire da momenti di sconforto dopo un due di picche di troppo e piccole discussioni, queste ultime trascorse sono state senza alcun dubbio delle ore decisamente incandescenti nella casa di Cinecittà. Vi anticipiamo, però: ce ne saranno altre ancora di più di fuoco. Bando alle ciance, scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di questa sera.

Leggi anche –> GF Vip, “Mi ha detto sono quasi innamorato di te”: la concorrente lo rivela solo ora

GF Vip del 14 Gennaio, le anticipazioni della puntata di questa sera: cosa accadrà

Aspettavamo da tempo questo momento e, finalmente, è arrivato: questa puntata del GF Vip di Venerdì 14 Gennaio, vi assicuriamo, sarà davvero imperdibile! Non soltanto perché, come al suo solito, Alfonso Signorini discuterà coi Vipponi di tutto quello che è successo nel corso di questi ultimi giorni, ma anche perché darà il benvenuta ad una nuova concorrente: Delia Duran!

Leggi anche –> GF Vip, arriva un gesto inaspettato di Manila Nazzaro: la lettera è indirizzata proprio a lui

Se ne parlava da diverso tempo, ma proprio questa sera Delia Duran farà il suo ingresso nella casa del GF Vip. Ultimata la sua quarantena fiduciaria e confessato di aver voluto prendersi una pausa da Alex Belli, la modella ed attrice venezuelana è pronta ad entrare come concorrente a tutti gli effetti. Come la prenderanno i suoi compagni di viaggio? E, soprattutto, Soleil come reagirà? Staremo a vedere! Anche se siamo certi che ne vedremo delle belle! Non è finita qui! In questi ultimi giorni, come dicevamo, è accaduto davvero di tutto. A partire, quindi, dalla rottura tra Sophie ed Alessandro. Fino ad un nuovo scontro tra Soleil e Gianmaria.

Insomma, come al solito, accadrà davvero di tutto. Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?