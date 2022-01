Il cantante racconta senza veli la malattia della mamma: “Alcuni momenti di questa giornata difficile”

Con un post su Instagram, l’amatissimo cantante rivela la malattia che ha colpito sua mamma: le sue parole arrivano dritte al cuore.

Quando la malattia colpisce una persona cara, improvvisamente ci sembra che il mondo si capovolga e cambiano radicalmente le nostre priorità. E’ quanto accade al famoso cantante che, tramite Instagram, ha raccontato della patologia diagnosticata a sua madre e di come ciò abbia trasformato anche lui.

Leggi anche—–>>>Tiziano Ferro, la malattia non va via: “È tremendo”, triste confessione

Si tratta di un ex volto di Amici, vincitore della quarta edizione del talent di Canale 5. Parliamo ovviamente di Antonino Spadaccino, ancora molto seguito dai fan a distanza di ben sedici anni dalla sua partecipazione al programma.

Proprio con i suoi follower, il bravissimo cantante ha voluto aprirsi senza remore e condividere un aspetto molto privato che riguarda la salute della sua mamma. La donna, purtroppo, è affetta da una malattia mentale e Antonino racconta una giornata accanto a lei aggiungendo le proprie riflessioni.

“Abbiate cura del vostro Tempo”: il cantante confida ai fan la malattia della mamma, parole da brividi

Nel post pubblicato lo scorso novembre sulla popolare piattaforma, Antonino ha raccontato della giornata trascorsa con la mamma. Durante una visita medica, alla donna è stata diagnosticata una patologia che può portarla a dimenticare alcune cose.

Leggi anche——>>>Luca Laurenti, vita segnata dalla malattia: drammatica confessione

“Antonio, oggi alla visita il Medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?“, scrive l’artista riportando le parole della mamma.

“Questi sono alcuni momenti di questa giornata difficile per me”, aggiunge poi a corredo di una serie di foto che lo ritraggono insieme alla madre in auto mentre mangiano patatine fritte e crocchette di pollo comprati al fast food. A questo punto, l’ex vincitore di Amici espone la sua toccante riflessione su quanto sta vivendo: “Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, per dirla in breve ‘solo se ne vale la pena’”.

Leggi anche——>>>Torna in tv dopo la malattia: “Ho passato l’inferno, quattro interventi in nove mesi”

Infine, Spadaccino pone l’accento sul fatto che in Italia esista ancora una certa reticenza ad affrontare certi argomenti: “Nel nostro Bel Paese si parla sempre troppo poco delle Malattie Mentali e il più delle volte lo si fa con imbarazzo come se fosse un tabù purtroppo. Non c’è nulla di imbarazzante nel parlarne”, dice saggiamente. Un messaggio molto importante che si conclude con un invito: “Abbiatene cura, abbiate cura del vostro Tempo”.

Il giorno dopo, ha poi pubblicato un video in cui ringrazia i fan per la solidarietà e l’affetto che gli hanno dimostrato. Anche noi facciamo i più sinceri auguri ad Antonino e a sua madre.