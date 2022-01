Cosa sappiamo sulla vita privata di Tom Holland, l’attore sulla cresta dell’onda

Tom Holland è l’attore che in questo momento è sulla cresta dell’onda, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? In molti se lo chiedono.

Non si fa altro che parlare di lui! Facciamo proprio riferimento a Tom Holland, protagonista indiscusso del film Spider-man No Way Home. Ritornato a vestire i panni dell’amatissimo ‘uomo ragno’ a distanza di 2 anni dalla sua prima volta, l’attore si è confermato un vero e proprio artista.

Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Appurato che Tom Holland è davvero giovanissimo, ma vanta di una carriera davvero impressionante, cosa c’è da sapere su di lui? Il suo fascino, diciamoci la verità, non è assolutamente passato inosservato. E soprattutto il pubblico femminile non ha potuto fare a meno di notarlo. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che si chiedono se, attualmente, l’attore sia fidanzato oppure no! A tal proposito, siete curiosi di sapere proprio tutto sulla vita privata di Tom Holland? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le notizie che abbiamo a nostra disposizione sono davvero minime. In ogni caso, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Tom Holland, cosa abbiamo scoperto sulla vita privata

Sta cavalcando la cresta dell’onda, Tom Holland. Protagonista indiscusso di ‘Super-man No Way Home’, l’attore sta riscuotendo un successo davvero impressionante. Ma siete curiosi di conoscere proprio tutto su di lui? Ad esempio, cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Ad oggi, purtroppo, non sappiamo se Tom Holland sia fidanzato oppure no! Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’attore di Spider-man sia stato paparazzato proprio quest’estate mentre si scambiava un passionale bacio con la sua collega Zendaya. Nonostante questo, sembrerebbe che i due non abbiano mai confermato o smentito le voci su una loro presunta relazione. Ad oggi, quindi, non sappiamo se stiano insieme oppure no. Una cosa, però, è certa: la stima che il buon Holland prova nei confronti di Zendaya è davvero smisurato. Ma non solo. Andando indietro nel passato, sembrerebbe che l’attore sia stato fidanzato con Olivia Bolton, una ventenne che lavorava nel mondo della produzione digitale. E Nadia Parkes, sua stimatissima collega.

Qualora le indiscrezioni degli ultimi mesi risultassero reali, vi piacerebbe vedere Tom Holland e Zendaya insieme?