Da Non è la Rai a Miss Italia, siete riusciti a riconoscerla? Scopriamo insieme com’è diventata oggi e che cosa fa: resterete di stucco!

Il suo viso non vi sarà affatto sconosciuto ed avete pienamente ragione! Entrata a far parte di Non è la Rai nel corso dell’edizione del 1991, sancendo il suo esordio in tv, la giovanissima ragazza ha dato inizio alla sua incredibile carriera televisiva. A distanza di circa 3 anni dal suo debutto sul piccolo schermo, infatti, ha partecipato a Miss Italia ed ha conquistato tutto con la sua bellezza.

Nel corso delle quattro edizioni di Non è la Rai, come detto anche in diverse occasioni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi volti. Alcuni di questi, come sapete, hanno cavalcato l’onda del successo subito dopo il programma. Ed hanno preso parte a tantissimi altri programmi televisivi. C’è chi, ad esempio, è diventata un’attrice di una certa fama. E chi, invece, ha partecipato a Miss Italia. Tra queste, non possiamo fare a meno di citare anche lei: la simpaticissima Annalisa. Siete curiosi,però, di sapere che cosa fa oggi? Sono trascorsi quasi 30 anni dal suo esordio in tv, scopriamo qualche cosa in più su di lei.

Da Non è la Rai a Miss Italia, successo impressionante: sapete cosa fa oggi?

Dopo aver debuttato nello studio di Non è la Rai, quindi, la giovanissima ragazza ha partecipato a diversi altri programmi famosi. Non soltanto, quindi, ‘Bulli e pupe’, spin off estivo di Non è la Rai, ma anche Miss Italia. Era esattamente il 1994 quando, dopo aver ottenuto il titolo di Miss Lazio, la ragazza ha partecipato al concorso di bellezza di quell’anno.

Stiamo parlando proprio di lei: Annalisa Mandolini! Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Appurato che dopo Non è la rai ha cavalcato l’onda del successo sul piccolo schermo, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita? Ad oggi, la bella Mandolini è diventata una conduttrice televisiva di successo. Ed è diventata la colonna portante di tantissimi programmi di successo. Com’è diventata, invece? Guardate anche voi?

Insomma, saranno anche passati anni dal suo esordio in tv, eppure Annalisa non soltanto è rimasta completamente identica, ma è sempre bellissima. Qual è il suo segreto di bellezza?