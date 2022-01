Jennifer Aniston, la foto senza trucco conquista i fan: bellissima anche acqua e sapone

La foto di Jennifer Aniston senza trucco conquista i fan: la famosa attrice è bellissima anche acqua e sapone, pubblico estasiato

È da sempre uno dei sogni proibiti degli uomini. Oltre ad essere apprezzata per la sua straordinaria bravura, l’attrice è amata dal pubblico, soprattutto quello maschile, anche per la sua bellezza. Di recente, sui suoi canali social, ha pubblicato una foto senza trucco che ha letteralmente incantato i suoi seguaci.

La foto senza trucco di Jennifer Aniston

Jennifer Joanna Aniston è una famosa attrice e produttrice cinematografica, nata a Los Angeles l’11 febbraio 1969. È divenuta famosa grazie al ruolo di Rachel Green nella popolare sitcom “Friends“. Per questo ruolo ha vinto un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Il personaggio era uno dei 100 più grandi personaggi femminili televisivi negli Stati Uniti.

In seguito ha partecipato a film di gran successo come “Una settimana da Dio”, “Ti odio, ti lascio, ti…”, “Io & Marley”, “Mia moglie per finta”, “Come ammazzare il capo… e vivere felici” e “Come ti spaccio la famiglia”. Ognuno di questi ha incassato oltre 200 milioni in tutto il mondo. Le sue interpretazioni più acclamate, però, sono in “The Good Girl” e “Cake”, per il quale ha ricevuto una candidatura per il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico e agli Screen Actors Guild Awards.

Nel 2012 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. È una delle attrici più pagate di Hollywood e nel 2007 è stata classificata come “11ª donna più ricca nel settore dello spettacolo” con un patrimonio stimato di 110 milioni di dollari.

L’attrice è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove può contare su più di 35 milioni di seguaci. Proprio sul popolare social network, l’ex di Brad Pitt ha pubblicato una foto in cui si ritrae senza trucco. Lo scatto ha letteralmente conquistato i fan. Jennifer è bellissima anche acqua e sapone.

D’altronde, nel 2004 e nuovamente nel 2016, Jennifer è stata dichiarata “la donna più bella del mondo” dal periodico People. Nel 2011, invece, è stata dichiarata “la donna più sexy di tutti i tempi” dal magazine Men’s Health.