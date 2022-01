Maneskin, la notizia è appena arrivata: pubblico in delirio

La notizia sui Maneskin è appena arrivata, il pubblico è letteralmente in delirio: in questo articolo vi diciamo di cosa si tratta

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo e soprattutto dell’Eurovision Song Contest, la loro carriera è esplosa. La band romana sta girando il mondo, partecipando a manifestazioni ed eventi di fama mondiale. Adesso si aggiunge un nuovo ed importante traguardo.

La notizia sui Maneskin è appena arrivata

La band dei Maneskin si è composta a Roma nel 2015 ed è formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Attualmente sono una delle band più in voga del momento. Il gruppo è divenuto popolare nel 2017, partecipando all’undicesima edizione di X Factor. Nonostante non siano riusciti a trionfare nel talent show, la band ha acquisito una forte notorietà, che ha permesso loro di affermarsi sulla scena artistica italiana.

Il gruppo ha raggiunto l’apice del successo solo di recente, nel 2020, grazie alla vittoria del Festival di Sanremo e soprattutto dell’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni“. La vittoria nel contest europeo ha permesso loro di affermarsi in tutto il mondo. La loro fama non si esaurisce nel nostro paese, ma si espande anche negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi europei.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importante sulla famosa band romana. I Maneskin faranno parte del cast del Coachella, uno dei festival più prestigiosi del mondo. La manifestazione torna dopo due anni di stop a causa della pandemia di Covid-19. L’evento si svolgerà in primavera. La band si esibirà sul palco il 17 e il 24 aprile. Tra gli altri big di questa edizione della kermesse californiana ci sono Kanye West, Billie Eilish, Harry Styles e Stromae.

La band romana si esibirà nelle due giornate che vedono come headliner Kanye West (o Ye, come si fa chiamare adesso). In cartellone con loro, tra tanti altri, ci saranno anche Doja Cat, Fatboy Slim e Finneas, fratello di Billie Eilish, che sarà invece headliner il 16 e 23 aprile.