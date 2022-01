La famosa attrice si mostra al naturale sul suo canale social e fa innamorare tutti: lo scatto fa boom di likes, è davvero incantevole!

Uno scatto semplicissimo, quello caricato qualche mese fa dalla famosa attrice sul suo canale social ufficiale, ma che ugualmente ha saputo scatenare una reazione davvero impressionante. Stiamo parlando proprio di lei: Kasia Smutniak!

Leggi anche –> Chiara Ferragni, l’avete mai vista con i suoi capelli naturali? La foto del 2016 vi sconvolgerà

Nata in Polonia il 13 Agosto del 1979, Kasia Smutniak, dopo un’iniziale e lunga parentesi da modella, esordisce sul grande schermo nel 2000. È proprio più di 20 anni che, piuttosto giovane, l’attrice fa il suo esordio al fianco di Giorgio Panariello, dando origine ad una carriera davvero impressionante. È passato tanto tempo da quel momento, lo sappiamo benissimo, eppure la bella Smutniak ha saputo facilmente conquistare l’attenzione su di sé. E, ad oggi, è tra i volti più amati del cinema italiano. Il suo successo è impressionante. E lo è anche il suo seguito social. A tal proposito, avete visto lo scatto al naturale che, diversi mesi fa, ha condiviso su Instagram. Non solo l’attrice si mostra senza trucco, ma anche coi capelli totalmente al naturale. Insomma, proprio come mamma l’ha fatta. Siete curiosi del risultato? È pazzesco: i suoi followers si sono letteralmente innamorati e l’hanno bombardata di likes.

Leggi anche –> Senza filtri e senza trucco: Noemi si mostra ‘al naturale’ sui social

Il suo scatto al naturale fa boom di likes: è incantevole anche senza trucco, da non credere

Amatissima e con una carriera alle spalle più che di successo, Kasia Smutniak vanta di un seguito davvero clamoroso. Super attiva anche sul suo canale social, l’attrice non perde mai occasione di potersi tenere in contatto coi suoi sostenitori. E così, spesso e volentieri, si diletta a condividere scatti davvero incantevoli.

Leggi anche –> “Senza trucco e senza inganni”: Benedetta Parodi si mostra completamente al naturale

Alcuni mesi fa, Kasia Smutniak ha condiviso una sua foto completamente al naturale. Letteralmente senza trucco e coi capelli al naturale, l’attrice si è mostrata proprio come mamma l’ha fatta. Ed ha lasciato senza parole tutti i suoi ammiratori. Da truccata, l’attrice è bellissima, ma senza abbellimenti estetici lo è ancora di più. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. A corredo dello scatto, infatti, sono giunti tantissimi commenti di apprezzamento e di complimenti. Dateci un’occhiata anche voi:

Davvero bellissima, vero?