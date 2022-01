Myrta Merlino quasi si commuove in tv: il retroscena sulla sua vita sentimentale

Conosciamo tutti la giornalista e conduttrice Myrta Merlino, ma sapete anche chi è il suo compagno? Ne ha parlato durante un’intervista raccontando alcuni retroscena sul loro rapporto. La commozione era quasi inevitabile.

Myrta Merlino è una grande professionista del giornalismo, e ha dedicato gran parte della sua vita proprio a fare il miglior lavoro possibile, arrivando a risultati veramente eccezionali. Tra le sue conduzioni di maggior successo possiamo sicuramente ricordare L’aria che tira su LA7, che è attualmente ancora in corso. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha avuto in gioventù due figli, i gemelli Pietro e Giulio Tucci. È poi diventata mamma anche di Caterina, avuta insieme a Domenico Arcuri, che è l’amministratore delegato di Invitalia. Dopo due relazioni non andate a buon fine, Myrta Merlino sembra finalmente aver trovato il vero amore.

Myrta Merlino e il retroscena sulla sua vita sentimentale

L’uomo che attualmente la fa esplodere di felicità è l’ex allenatore ed ex calciatore della Juventus, Marco Tardelli. Non è chiaro come i due si siano conosciuti, ma è evidente che tra loro c’è una complicità e un amore fortissimo. Ne ha parlato durante un’intervista a Oggi è un altro giorno, programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. La giornalista ha parlato del suo rapporto con Tardelli rivelando che: “Devo dire che incontrarlo per me è stato un grande regalo della vita”.

Ha poi continuato dicendo “Innamorarsi in età adulta è un regalo. È un uomo speciale, non tanto per quanto ha fatto sul campo con la squadra, ma perché Marco è tutto vero. Trovare un uomo che a 60 anni continua a credere nell’amore, nei sentimenti, negli altri, a rispettarli profondamente, lo trovo umanamente una persona molto speciale”. La commozione e l’affetto verso il compagno non finiscono qui, infatti ha continuato dicendo “Da adulti si prova un amore più risolto, ti mostri finalmente come sei. Con lui non ho corazze, non mi aspetto mai nulla di brutto e questo fa sì che sia sempre me stessa. In amore bisogna rischiare tutto pensando di non rischiare niente”. Che dolci parole da parte di Myrta Merlino!

Noi siamo felicissimi per loro, e auguriamo tutto il meglio a questa splendida coppia.