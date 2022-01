“È nata Alice”, l’amatissima conduttrice è diventata nonna per la seconda volta: che gioia; l’annuncio dolcissimo è arrivato sui social.

“L’amore non si divide, si moltiplica. È nata Alice!”. È con queste dolcissime parole che uno dei volti più amati della nostra tv ha annunciato a tutti l’arrivo della sua nipotina. Si tratta della seconda per la famosa conduttrice, che diventa nonna bis a 55 anni.

Una gioia immensa per la conduttrice, a tre anni dalla nascita del suo primo nipotino, che ama alla follia. E da qualche ora l’amore si moltiplicherà! Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

La conduttrice diventa nonna bis: “È nata Alice”, l’annuncio su Instagram

In pochissimi minuti una pioggia di likes e commenti ha invaso l’annuncio della conduttrice, che è diventata nonna per la seconda volta! Di chi parliamo? Della splendida Paola Perego, che dà il benvenuto alla sua Alice con un dolcissimo post condiviso sui social, in cui mostra il nome della nuova arrivata ricamato. La piccola è nata dall’amore tra la figlia di Paola Giulia Carnevale e il suo compagno Filippo Giovannelli, a tre anni dalla nascita del loro primo bebé, Pietro, arrivato a novembre del 2018.

Nelle stories Instagram, la Perego si mostra proprio in ospedale in compagnia del neo papà Filippo, con mascherina in volto e il pollice in su per esprimere la loro felicità. Una notizia meravigliosa per la coppia e per nonna Paola, felicissima di accogliere la sua prima nipotina.

Non possiamo che unirci ai tantissimi e mandare i nostri migliori auguri a Paola Perego e tutta la sua meravigliosa famiglia. E benvenuta al mondo piccola Alice!

Chi è Giulia Carnevale, figlia di Paola Perego

Nata a Roma nel 1992, Giulia è nata dal matrimonio di Paola Perego con l’ex calciatore del Napoli Andrea Carnevale: la coppia si è separata nel ’97. Ha un fratello minore, Riccardo, nato nel 1996. Laureata in Economia, Giulia è fondatrice della Cassandra Mgmt, un’agenzia di talent management e digital campaign.