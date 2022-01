Sanremo 2022, chi è Dargen D’Amico: età, vero nome e carriera del rapper, uno dei concorrenti ufficiali della prossima edizione del Festival.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Si tratta dell’edizione numero 72 della kermesse canora più famosa del nostro Paese, che si svolgerà al Teatro Ariston dal 1 al 5 febbraio 2022. Con un cast decisamente stellare! E tra i Big che si sfideranno a suon di musica c’è anche lui, Dargen D’Amico.

Il rapper è apprezzatissimo nel mondo dell’hip hop italiano e non vede l’ora di far ascoltare il suo brano sul prestigioso palco dell’Ariston. In attesa di vedere le sue esibizioni, conosciamolo meglio!

Chi è Dargen D’Amico, uno dei Big in gara al Festival di Sanremo 2022

Tutti lo conosciamo come Dargen D’Amico, ma il suo vero nome è Jacopo D’Amico. Nato a Milano il 29 novembre del 1980, ha mossi i primi passi nel mondo del rap prestissimo, dilettandosi nelle gare di freestyle nei locali milanesi: utilizzava il nome d’arte Covo D’Argento. Fonda il gruppo Sacre Scuole con Guè Pequeno e Jake La Furia: nel 1999 esce l’album 3MC’s al cubo. Nel 2001 il gruppo si scioglie (Guè e Jake diventeranno i Club Dogo con Don Joe), e Dargen inizia la sua carriera da solista: il primo album è Musica senza musicisti, del 2006. Il secondo arriva nel 2008, dal titolo Di vizi di forma virtù. Da qui l’inizio di una carriera ricca di successi per il cantautore, che può vantare tantissime collaborazioni, come quelle con Fabri Fibra nei brani Feste Festa e Insensibile, e con Marracash e Rancore, nella canzone L’Arbatro.

Collabora anche con Fedez, che diventa suo grande amico, e si fa notare anche come conduttore radio: nel 2013 conduce One Two One Two su Radio Deejay. Dopo altri album di successo, nel 2020, durante la pandemia, diventa voce narrante di un podcast di grande successo. Collabora nuovamente con Fedez nel remix di un brano e per la sua canzone a Sanremo 2021, Chiamami per nome, di cui Dargen è autore. E, a proposito di Sanremo, ora il rapper ci tornerà ma come concorrente!

Il brano che Dargen D’Amico presenterà a Sanremo si intitola Dove si balla. Noi non vediamo l’ora di ascoltarlo, e voi?