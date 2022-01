Sanremo 2022, chi è Massimo Ranieri: età, ex moglie e figlia, vero nome e chi sono i suoi fratelli

Massimo Ranieri è uno degli artisti italiani più apprezzati e conosciuti del panorama artistico del nostro paese. La sua carriera è sta veramente incredibile. Nell’attesa di vederlo nuovamente sul palco di Sanremo, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Il Festival della musica e della canzone è ormai alle porte, e tra gli innumerevoli fantastici artisti che saranno presenti, ci sarà anche il grande Massimo Ranieri. Oltre a essere un cantante formidabile, come non amare una delle sue canzoni più note, Perdere l’amore, è anche un artista a tutto tondo. Ha partecipato a tantissimi altri progetti, come quelli cinematografici, recitando in molteplici serie televisive e film, ma anche a teatro. Sappiamo molto sulla sua incredibile carriera, ma conoscete anche i dettagli della sua vita privata? Scopriamo insieme la sua età, chi è l’ex moglie, la sua famiglia e qual’è il suo vero nome.

Leggi anche “Grazie Amadeus!”: l’ha voluta con lui a Sanremo 2022, la vedremo sul palco

Massimo Ranieri: età, ex moglie, figlia, fratelli e vero nome

Massimo Ranieri è un artista originario di Napoli, classe 1951. Con più di 14 milioni di dischi, è tra i cantanti italiani che hanno venduto di più nel mondo. Forse non sapete che proviene da una famiglia estremamente numerosa, infatti è il quinto di otto fratelli e fin da piccolo ha sempre svolto dei lavoretti per aiutare la famiglia. Purtroppo ha perso prematuramente una delle sue sorelle, anche se non si conosce bene il motivo. Massimo Ranieri è solo un nome d’arte, poiché quello vero è Giovanni Calone.

Leggi anche Sanremo 2022, chi è Ana Mena: quanti anni ha, Instagram, fidanzato e sapete quale programma ha vinto?

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale sappiamo che è stato sposato, fin da giovanissimo, con Francesca Sebastiani, deceduta nel 2015. Da questo amore è nata la sua unica figlia, Cristiana Calone. Il rapporto con la figlia non è stato sempre rose e fiori, infatti per molti anni non c’è stato affatto. Solo a partire dal 2007, quando ha deciso di presentarla sono diventati veramente uniti. Su Cristiana si sa veramente pochissimo, dato che è una ragazza molto riservata, tant’è che non possiede nemmeno dei profili social. Quel che è certo è che questo artista ha vissuto veramente una vita piena di emozioni, come ce le ha fatte vivere con le sue canzoni.

Leggi anche Anticipazioni Domenica In del 2 Gennaio: grandi nomi del cinema e della musica italiana, favoloso!

Non vediamo l’ora di vederlo sul palco dell’Ariston mentre canta il suo brano inedito Lettera al di là del mare.