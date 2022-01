Sanremo 2022, chi sono Le Vibrazioni: vita privata ed altre curiosità sui componenti della band diventata famosa nei primi anni Duemila

Torna per la quarta volta al Festival di Sanremo l’amatissimo gruppo de Le Vibrazioni: conosciamo più a fondo ciascuno dei suoi membri!

Correva l’anno 2003 quando il singolo Dedicato a te impazzava in tv e in radio certificandosi in poche settimane disco di platino. A cantare quella canzone era la band milanese, nata nel 1999, de Le Vibrazioni.

Composta dal cantante, chitarrista e principale compositore Francesco Sarcina, dal chitarrista e tastierista Stefano Verderi, dal bassista Marco Castellani e dal batterista Alessandro Deidda, la band pop rock riuscì a superare con il primo album dal titolo omonimo le 300mila copie. A partire dal 2008, Castellani abbandona il gruppo per impegnarsi in un progetto musicale con gli Octopus e viene sostituito da Emanuele Gardossi fino al 2012.

Proprio quell’anno, dopo il grandioso successo ottenuto con diversi album e tour, Le Vibrazioni annunciano durante un concerto ai Magazzini Generali di Milano, il loro ritiro provvisorio dalle scene. Nel 2017 il gruppo si ricompone nella sua formazione originaria e si rimette in gioco partecipando, l’anno dopo, per la seconda volta al Festival di Sanremo con la canzone Così sbagliato. La celeberrima kermesse canora li vedrà tornare in gara nel 2020 col pezzo Dov’è e quest’anno col brano Tantissimo.

Scopriamo qualche curiosità su ognuno di questi artisti!

Le Vibrazioni, cosa sappiamo di ciascun membro del gruppo

Nato a Milano il 30 ottobre 1976, Francesco Sarcina ha trascorso l’infanzia in un quartiere della periferia del capoluogo lombardo. A soli dodici anni, il cantante ha subito l’abbandono di sua madre che ha lasciato la famiglia per andare a vivere con un altro uomo. Francesco si è preso cura di suo padre fino al giorno in cui questi è venuto a mancare. Nel 2007 è diventato papà per la prima volta: con Diana, sua compagna di allora, ha avuto il figlio Tobia Sebastiano. Dal matrimonio con l’ex moglie Clizia Incorvaia è nata invece la figlia Nina e con l’attuale compagna, la messicana Nayra Garibo, ha messo al mondo Yelaiah, nata poco più di un mese fa.

Stefano Verderi è nato a Milano nel 1974. Molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, il chitarrista non ha mai reso noto il nome della sua compagna. Dal suo profilo Instagram si può però vedere che è papà di un bambino.

Anche il batterista Alessandro Deidda, soprannominato ‘Boogie’ come si legge nella sua bio di Instagram, è papà di una bambina di nome Viola con cui appare in alcuni scatti sui social.

Di Marco Castellani, il bassista che lasciò per qualche anno il gruppo, non si ha nessun tipo di informazione.

In bocca al lupo a Le Vibrazioni che, con la loro partecipazione al Festival, aggiungeranno sicuramente un altro successo alla loro straordinaria carriera!