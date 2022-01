Si sposano! L’anello che hanno mostrato ha un significato molto particolare

Un diamante ed uno smeraldo per suggellare l’amore che li unisce da più di un anno: il dolcissimo significato dell’anello vi farà sciogliere!

Il meraviglioso anello che vedete in questa immagine non è preziosissimo soltanto per il suo valore economico (che, vi anticipiamo, è davvero elevato) ma rappresenta un pegno d’amore molto importante per la celebre coppia che lo ha mostrato sui social.

Si tratta di un modello formato da un diamante e uno smeraldo a forma di pera: il primo rappresenta lui ed il secondo lei. Le due fasce in oro bianco su cui sono incastonate le pietre, si uniscono formando un cuore simbolo dell’unica anima che, come loro sostengono, li rappresenta.

La coppia che da un anno e mezzo a questa parte si è mostrata in diverse occasioni più unita che mai ha deciso di compiere il grande passo: con un video pubblicato sui social, i due personaggi hanno condiviso con i follower il fatidico momento della proposta di matrimonio.

Parliamo della bellissima attrice Megan Fox e del suo compagno, il rapper Machine Gun Kelly. Scopriamo quanto costa il pazzesco anello che si vede sulla mano di lei e il modo in cui si sono scambiati la promessa d’amore.

Megan Fox e Machine Gun Kelly, il costo dell’anello vi lascerà senza parole

Incontratisi sul set del film Midnight in the Switchgrass, tra i due artisti è nato un amore irrefrenabile che li ha spinti a vivere sempre al massimo la loro storia.

Megan e Machine infatti sono sempre stati una coppia sopra le righe, tanto che i due hanno scelto una modalità alquanto ‘sui generis’ per promettersi amore eterno. Come l’hanno fatto? Bevendo il sangue l’uno dell’altra!

La proposta di nozze da parte del rapper è avvenuta al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico: nel video postato su Instagram si vede lui inginocchiarsi per chiederla in sposa porgendole l’anello e lei, visibilmente emozionata, rispondergli di “sì”.

Gun Kelly ha partecipato in persona alla creazione del bellissimo gioiello insieme all’orefice Stephen Webster. Se vi state chiedendo a quanto possa ammontare la cifra di una meraviglia simile, sappiate che secondo gli esperti nel settore, le due pietre misurerebbero tra i 2 e 2,5 carati. Ciò vuol dire che il prezzo dovrebbe oscillare tra i 50mila e i 75mila dollari ossia tra 43mila e 65mila euro.

Che dire, tanti auguri ai promessi sposi!