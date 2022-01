Grazie al suo percorso a Vite al Limite è cambiata tanto: oggi si mostra così, ma prima pesava quasi 300 kg, davvero impressionante.

La sua storia è stata tra quelle che più ha catturato l’attenzione nel corso delle nove stagioni di Vite al Limite. Giovanissima, ma con un peso che raggiungeva quasi i 300 kg, la paziente del dottor Nowzaradan ha dato vita ad un cambiamento davvero choc.

Quando ha deciso di prendere parte alla quarta stagione di Vite al Limite, la giovanissima ragazza aveva soltanto 24 anni, ma provava un forte desiderio di rinascita. Il suo peso, infatti, era decisamente eccessivo. E questo, purtroppo, non le consentiva nemmeno una vita del tutto facile. Una volta entrata nella schiera dei pazienti del dottor Nowzaradan, quindi, si è impegnata con tutta se stessa per ottenere dei risultati. E, guardando com’è diventata oggi, possiamo dire che ci è riuscita davvero alla grande. Ora è cambiata radicalmente e, da come abbiamo potuto constatare dal suo canale Instagram, è in procinto di diventare nuovamente mamma nel Luglio del 2022. Quello che, però, vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’era prima di Vite al Limite? Resterete davvero impressionati quando noterete il suo cambiamento! Scopriamolo insieme.

Vite al limite l’ha cambiata notevolmente: avete visto com’era prima? Da restarne sorpresi

La storia che vi stiamo per raccontare è davvero incredibile! La protagonista è proprio lei: Bettie Jo! Giovanissima ventiquattrenne, la paziente del dottor Nowzaradan dopo Vite al Limite è fortemente cambiata. E, ad oggi, vanta di una forma fisica davvero pazzesca. Prima di mostrarvi com’era prima del programma, però, non possiamo non raccontarvi la sua storia.

Il suo percorso nella clinica di Houston, purtroppo, ha dovuto subire un brusco stop. Oltre al fatto che Bettie Jo ha scoperto di avere un grosso lipoma sulla schiena che le avrebbe impedito di avere una perfetta mobilità, la giovane ha scoperto anche di stare diventando mamma. È proprio per questo motivo che, una volta venuta a sapere della sua gravidanza, ha deciso di mettere da parte il suo percorso in clinica. E di diventare prima madre. Ad oggi, però, Bettie appare in gran forma. E questo, quindi, ci fa supporre che dopo aver dato alla luce suo figlio, si sia impegnata a dimagrire. Com’era prima? Eccola qui:

Davvero impressionante, vero?