Alex Belli, che lavoro fa attualmente? Cos’è cambiato dopo Centovetrine

Alex Belli è stato uno dei concorrenti del GF Vip, ma che lavoro fa attualmente? Cos’è cambiato dopo il successo di Centovetrine.

È stato uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip, Alex Belli! Ed ancora adesso, nonostante la sua eliminazione sia avvenuta poco più di un mese fa, l’attore continua a far parlare di sé. D’altra parte, proprio nelle scorse, nella medesima casa di Cinecittà è entrata sua moglie Delia. Quindi, sicuramente ne vedremo delle belle!

Oltre che per il suo straordinario fascino, Alex Belli ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico del GF Vip anche per il suo carattere. Sempre pronto a dire la verità e a raccontare le cose come stanno, soprattutto quando era al centro dei riflettori per via della sua amicizia con Soleil Sorge, l’attore si è ampiamente dimostrato uno dei suoi protagonisti indiscussi. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ad esempio, qual è il suo lavoro attualmente? Sappiamo benissimo che il volto del bel Belli non è affatto sconosciuto al pubblico italiano non solo per la sua interpretazione nei panni di Jacopo Castelli a Centovetrine, ma anche per tutte le altre occasioni avute sul piccolo schermo. A quanto pare, però, sembrerebbe che qualcosa sia cambiato in questi ultimi anni dal punto di vista lavorativo. Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Che lavoro fa attualmente Alex Belli?

Nato a Parma il 22 Dicembre del 1982, Alex Belli inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio come modello. Intorno ai primi anni del 2000, infatti, si trasferisce a Milano. E, notato per via della sua bellezza, inizia a muovere a svolgere la professione di modello per importantissime case di moda. Il debutto da attore, però, arriverà qualche anno più tardi. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che il buon Alex abbia iniziato a studiare recitazione su consiglio di Fioretta Mari. E che, subito dopo, abbia da subito lavorato in teatro e in tv. Cosa fa oggi, però?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, oltre alla sua passione e il suo lavoro da attore, Alex Belli abbia affiancato anche un’altra attività: la fotografia! Nel 2007, da quanto si legge, ha aperto un’agenzia di moda e di fotografia che permette ai suoi modelli e alle sue modelle di prendere parte a servizi di importantissimi brand.

Lo sapevate?