Alvise Rigo qualche anno fa era molto diverso: dimenticate i lunghi capelli, non lo riconoscerete così

Farete fatica a riconoscerlo, Alvise Rigo in questo scatto di qualche anno fa è completamente diverso.

E’ stato tra i concorrenti della sedicesima edizione di Ballando con le stelle: Alvise Rigo ha fortemente catturato l’attenzione del pubblico. Muscoloso e sportivo, e sicuramente dal fascino irresistibile, ha avuto i riflettori puntata su di lui.

Il modello è stato affiancato dalla maestra di ballo Tove Villfor. In questa esperienza la coppia è stata eliminata in semifinale, ad un passo dalla finale. Alvise è un personal trainer ed è nato a Venezia nel 1992. Grande appassionato di sport, ha praticato rugby a livello agonistico. Per tre stagioni, infatti, ha militato in un club di Serie A. Nel 2019 la sua carriera ha preso una strada diversa e ha deciso di dedicarsi ad altro, intraprendendo anche la strada di modello. A Ballando con le stelle l’abbiamo visto così, ma dimenticate i suoi lunghi capelli: in questa vecchia foto farete fatica a riconoscerlo.

Alvise Rigo, com’era qualche anno fa: dimenticate i lunghi capelli, non lo riconoscerete

Alviso Rigo è un ex rugbista, ha praticato questo sport a livello agonistico per tre stagioni. La sua carriera ha preso poi una strada diversa, oggi è un modello e un personal trainer. Nell’ultimo periodo l’abbiamo visto a Ballando con le stelle.

Nella sedicesima edizione, è stato concorrente, ed è stato affiancato dalla giovanissima maestra di ballo Tove Villfor. La coppia di ballo è arrivata in semifinale, conquistando tutto il pubblico a ritmo di passi, ma è stata poi eliminata. Ricordiamo che, a vincere questa edizione è stata la coppia formata da Arisa con Voto Coppola. Abbiamo visto il modello nel talent così, con questo particolare look: capelli lunghi, fisico atletico e fascino da vendere. Ma avete mai visto com’era qualche anno fa?

Ecco un vecchio scatto, preso dal suo seguitissimo profilo instagram, in cui vediamo Alvise con un look molto diverso. La foto risale al 2019, non molti anni fa. Notiamo subito che l’ex concorrente di Ballando con le stelle aveva i capelli corti e anche la barba, non era così folta come la porta oggi. Guardando questa foto, l’avreste mai riconosciuto?