Amici 21, succede di tutto in studio: nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Succede di tutto nello studio di “Amici” 21, nessuno se lo sarebbe mai aspettato: ecco le ultime anticipazioni del talent show

Ieri è stata registrata una nuova puntata del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Essa andrà in onda domenica pomeriggio. In studio è successo veramente di tutto. Nessuno se lo sarebbe aspettato, forse nemmeno gli allievi della scuola più famosa d’Italia.

Amici 21, succede di tutto in studio: le anticipazioni

La ventunesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi entra nel vivo. La strada verso il serale si assottiglia sempre di più. Gli allievi cercano ogni settimana di mantenere il banco e continuare a lottare per l’ambitissimo serale. Non sappiamo ancora quanti concorrenti accederanno ad esso, ma i posti quasi sicuramente non saranno illimitati. Qualcuno dunque dovrà salutarci prima dell’inizio del serale.

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del talent show, che andrà in onda domenica su Canale 5. In studio è successo veramente di tutto. Mai nessuno se lo sarebbe aspettato, anche perchè una cosa del genere non è mai successa dall’inizio dell’anno. Sia il pubblico in studio che gli allievi sono rimasti sicuramente sbigottiti. Questo, però, potrebbe essere un campanello d’allarme. Siete curiosi di sapere cos’è successo? Se sì, di seguito vi sveliamo le anticipazioni della puntata di domenica 16 gennaio 2022.

Nella registrazione di ieri pomeriggio ci sono state ben quattro eliminazioni. Non era mai successo dall’inizio dell’anno. È stata sicuramente una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, che vedremo domani pomeriggio su Canale 5.

Ma andiamo in ordine. La settimana scorsa il professor Rudy Zerbi ha indetto una sfida tra Elena e la sfidante Paily. In settimana le due si sono preparate per l’atteso evento, ma il professore è stato chiaro: nella scuola sarebbe potuta rimanere una delle due oppure nessuna. Nella registrazione di ieri pomeriggio, infatti, Rudy ha deciso di eliminare entrambe.

Ci sono state poi altre due eliminazioni: la prima è quella di Cristiano, ballerino della professoressa Celentano, e la seconda è quella di Nicole, cantante del professor Rudy Zerbi.