Anticipazioni seconda puntata di C’è posta per te di Sabato 15 Gennaio: che quadretto imperdibile in studio, ne vedremo delle belle!

Era il momento che più aspettavamo dall’inizio di questa nuova stagione televisiva e, finalmente, è arrivato: C’è posta per te è ritornato in onda! Iniziato l’8 Gennaio scorso, il people show di Maria De Filippi ha saputo intrattenere un vasto numero di telespettatori. Ed ha continuato a dimostrarsi una vera e propria certezza per il palinsesto Mediaset.

Leggi anche –> Alessia conquista tutto il pubblico di C’è posta per te: eccola su Instagram, bellissima!

Così come Sabato scorso e tutti gli appuntamenti delle edizioni precedenti, anche stasera, Sabato 15 Gennaio, la padrona di casa sarà nuovamente al centro studio per raccontare le storie di persone che hanno intenzione di ricucire i loro rapporti con parenti lontani, ex fidanzati o fidanzate e molto altro ancora. Sia chiaro: non sappiamo ancora cosa verrà raccontato e, soprattutto, cosa accadrà in puntata. Quello che, però, possiamo dirvi è che gli ospiti di questa sera sono davvero strabilianti. Attraverso un video condiviso sul canale social ufficiale del programma, sono state rese ufficiali le anticipazioni di questa sera. Vi assicuriamo: ne vedremo sicuramente delle belle. Pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Leggi anche –> Ha emozionato tutti a “C’è posta per te”, adesso potrebbe diventare il nuovo tronista di “Uomini e Donne”

C’è posta per te, anticipazioni del 15 Gennaio: ne vedremo davvero delle belle stasera!

Se la prima puntata di C’è posta per te è stata davvero imperdibile ed ha visto come ospiti Paolo Bonolis e Stefano De Martino, vi assicuriamo: quella di stasera, Sabato 15 Gennaio, sarà un appuntamento davvero stratosferico! Il motivo? Semplicissimo: gli ospiti attesi in studio sono SUPERLATIVI! Scopriamoli insieme.

Leggi anche –> Oggi lo conosciamo così, ma ricordate com’era Stefano De Martino ai tempi di Amici?

Già nei giorni scorsi, è stato annunciato il super ospite speciale di questa seconda puntata di C’è posta per te. Stiamo parlando proprio di lui: Can Yaman! L’attore turco di fama mondiale sarà in studio con Maria De Filippi. Ma non solo. Oltre al mitico Can Divit di Daydreamer, sono stati svelati anche gli altri ospiti! Che quadretto! Stiamo parlando proprio di un quartetto coi fiocchi. E che, senza alcun dubbio, regalerà dei momenti davvero unici. Stiamo parlando proprio di loro, guardate qui:

Avete visto proprio bene, si! Oltre a Can Yaman, anche Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi saranno ospiti di questa seconda puntata di C’è posta per te. Noi non vediamo l’ora, voi?