Le anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 15 Gennaio prevedono una novità davvero clamorosa, ma non solo: tutti gli ospiti.

Non prendete impegni questo pomeriggio! La puntata di quest’oggi, Sabato 15 Gennaio, è davvero imperdibile! A partire dalle ore 16:30, infatti, Silvia Toffanin sarà al timone di un nuovo appuntamento. E, a quanto pare, è pronta a regalare al suo pubblico una novità davvero clamorosa.

In tutta la storia di Verissimo e, soprattutto, in tutti questi anni di conduzione da parte di Silvia Toffanin, non era mai accaduta una cosa del genere. Quest’anno, invece, la conduttrice ha scelto di ‘sperimentare’ un nuovo spazio all’interno del suo programma. E siamo certi che, come al solito, si dimostrerà davvero vincente. Da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da Mediaset Play, infatti, sembrerebbe che proprio oggi, Sabato 15 Gennaio, la padrona di casa inaugurerà un nuovo spazio. Ovviamente, sia chiaro: questa non sarà affatto l’unica sorpresa della puntata. Da quanto si legge, ad arricchirla e a renderla ancora di più imperdibile, vi saranno degli ospiti più che fantastici. Ecco di che cosa parliamo.

Verissimo del 15 Gennaio, le anticipazioni: novità clamorosa, eccola

Se da una parte la puntata di quest’oggi, Sabato 15 Gennaio, di Verissimo sarà ricca di ospiti davvero impressionante, dall’altra non possiamo fare a meno di raccontarvi della magnifica e straordinaria novità a cui assisteremo per la primissima volta in assoluto. Procediamo, però, con ordine!

Da quanto si apprende dalle anticipazioni della puntata di quest’oggi, sembrerebbe che gli ospiti presenti in studio siano davvero fenomenali. Siete pronti a scoprirli insieme a noi? Vi accontentiamo immediatamente:

Alvise Rigo: reduce dal successo con Ballando con le stelle, lo sportivo si racconterà alla padrona di casa. Il giovane Rigo, quindi, parlerà della sua vita, ma anche della sua carriera e, perché no, anche del suo status sentimentale;

reduce dal successo con Ballando con le stelle, lo sportivo si racconterà alla padrona di casa. Il giovane Rigo, quindi, parlerà della sua vita, ma anche della sua carriera e, perché no, anche del suo status sentimentale; Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris: il Tg5 ha compiuto 30 anni! Chi meglio di loro, quindi, per festeggiarlo alla grande?!?;

il Tg5 ha compiuto 30 anni! Chi meglio di loro, quindi, per festeggiarlo alla grande?!?; Ambra Sabatini: amata e famosa atleta paralimpica;

amata e famosa atleta paralimpica; Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: in attesa del loro primo figlio, la coppia racconterà le proprie emozioni. Ma non solo. Recentemente, la modella siciliana ha sconfitto il Covid. Senza alcun dubbio, racconterà questo periodo drammatico e le sue sensazioni;

in attesa del loro primo figlio, la coppia racconterà le proprie emozioni. Ma non solo. Recentemente, la modella siciliana ha sconfitto il Covid. Senza alcun dubbio, racconterà questo periodo drammatico e le sue sensazioni; Andrea Iannone: ci sarà anche l’ex pilota della MotoGp in questa puntata perlopiù di sportivi;

Le sorprese, però, non sono finite qui. Da quanto si apprende, Silvia Toffanin inaugurerà un nuovo spazio: ospiterà nel suo studio alcuni dei protagonisti di C’è posta per te per sapere com’è cambiata la loro vita dopo il programma. Ospiti di questa prima puntata, vi saranno loro: Fernando, Susanna e Giada.

Davvero imperdibile, vero?