Avete mai visto il padre di Ilary Blasi? Chi è e cosa fa nella vita

Avete mai visto il padre di Ilary Blasi? Si chiama Roberto: chi è e cosa fa nella vita.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. L’anno scorso ha esordito con un nuovissimo programma su canale 5, Star in The Star, in cui, i personaggi del mondo dello spettacolo, imitano un cantante assegnato, cantando in playback e poi con la propria voce.

Prima ancora, però, è stata la timone de L’Isola dei famosi. Schietta, sincera e con una forte personalità, Ilary colpisce sempre il pubblico. Ed è anche per queste sue caratteristiche che è tanto amata e apprezzata, perchè quello che pensa, dice. Ma in questi anni, è stata al timone di numerosi programmi ed è sempre stata impeccabile. La conduttrice è molto legata alla sua famiglia e sono diversi gli scatti che rende noti sul suo canale instagram. Voi avete mai visto suo padre Roberto? Fu proprio lui a scegliere il nome Ilary e vi spieghiamo il motivo.

Ilary Blasi, avete mai visto suo padre? Cosa sappiamo di lui

L’amore del pubblico ad Ilary Blasi non manca, perchè la conduttrice è tanto apprezzata e seguita. E questo amore, è visibile anche sui social, dove è seguita da oltre un milione di follower.

Dal 2005 è sposata con Francesco Totti, con il quale ha tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Pubblica molte foto insieme alla sua famiglia, in alcune, li vediamo mentre si godono le vacanze, mentre altre, rappresentano momenti più personali, tra tenerezze e abbracci. E’ molto legata anche ai suoi genitori e alle sue sorelle, Melory e Silvia. La madre di Ilary ci chiama Daniela, mentre il papà Roberto: voi avete mai visto suo padre? Fu proprio lui a scegliere il nome alla conduttrice quando è nata. L’uomo, appassionato di film Western, scelse Ilary, perchè era il nome della protagonista di un film che gli era tanto piaciuto, l’avreste mai detto?

In questa foto pubblicata sul suo canal instagram, vediamo la conduttrice con suo padre Roberto e sua mamma Daniela. Non sappiamo precisamente che lavoro svolgeva il papà, al momento, non ne abbiamo informazioni. Qui ammiriamo Ilary abbracciare i suoi genitori: mostra un sincero sorriso, mentre è stretta alla sua famiglia.