Quando ha partecipato a Bake Off aveva solo 22 anni ed era una studentessa: ora la sua vita è fortemente cambiata, cosa fa oggi.

Dopo Bake Off la sua vita è fortemente cambiata! E, sia chiaro, decisamente in meglio. Quando ha partecipato all’amatissimo talent di Real Time, infatti, era soltanto una studentessa ed aveva appena 22 anni. Ritrovarla oggi a distanza di anni, vi lascerà davvero senza parole!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei! Stiamo parlando della terza classificata alla sesta edizione di Bake Off Italia. Entrata a far parte del talent di Real Time per via della sua passione per i dolci, la giovanissima studentessa campana ha facilmente saputo impressionate i giudici del programma per la sua incredibile bravura. Giovanissima, ma con un talento impressionante, la pasticceria amatoriale si è riuscita ad aggiudicare il terzo posto. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Sono trascorsi anni dalla sua partecipazione al programma, ma com’è cambiata la sua vita? Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. Ed abbiamo scoperto che, dopo Bake Off, è successo qualcosa davvero di incredibile. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa?

A Bake Off era una studentessa di appena 22 anni, cosa fa oggi? Non lo avrebbe mai immaginato

Seppure sia riuscita ad aggiudicarsi il podio, ma a classificarsi al terzo posto, la sua vita è fortemente cambiata dopo Bake Off Italia. Stiamo parlando proprio di lei: Iolanda Casillo, giovanissima studentessa napoletana di appena 22 anni e con una forte passione per i dolci. Siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Che Iolanda aveva intenzione di rendere la sua passione un lavoro, ce ne eravamo accorti durante la partecipazione a Bake Off. Ed oggi, a distanza di anni dalla sua partecipazione al programma, abbiamo scoperto che ci è riuscita davvero alla grande. Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, infatti, Iolanda non soltanto ha aperto un proprio shop online, ma è anche diventata una ‘pastry chef’ in una famosa scuola di Brescia. Insomma, saranno anche passati anni dal suo ingresso al talent di Real Time e al suo terzo posto, ma di strada ne ha fatta. E noi siamo contentissimi per lei.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo, magari in qualche programma di cucina?