Ballando con le Stelle, Milly Carlucci perde un altro pezzo da novanta: l’indiscrezione

Il talent show “Ballando con le Stelle” potrebbe perdere un altro pezzo da novanta: ecco l’indiscrezione che circola da alcune ore

Dopo l’addio di due ballerini professionisti, il programma condotto da Milly Carlucci potrebbe perdere un altro pezzo da novanta. L’indiscrezione è stata lanciata nelle ultime ore, anche se per il momento non trova ancora un riscontro ufficiale.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle, la coppia esce allo scoperto: “Ci siamo fidanzati”

Ballando con le Stelle, clamorosa indiscrezione: via un altro pezzo da novanta?

“Ballando con le stelle” è un programma televisivo di genere talent show in onda su Rai 1 in prima serata dal 2005. La trasmissione è sempre stata condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma è l’adattamento italiano del talent show britannico “Strictly Come Dancing”. È inoltre il più longevo varietà della Rai attualmente in onda.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle, perchè Alvise Rigo non ha voluto ballare con la mamma? Finalmente la verità

Il programma vede protagonisti un gruppo di VIP provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare, esibendosi nel corso delle puntate e venendo giudicati da una giuria di cinque esperti. Oltre alle esibizioni in coppia, in diverse puntate sono presenti prove speciali riguardanti tipi di ballo particolare, talvolta eseguite singolarmente dai VIP in gara.

Il talent show è giunto alla sedicesima edizione, che ha visto trionfare Arisa insieme a Vito Coppola. Essendo uno dei pilastri della rete pubblica, è probabile che anche per il prossimo anno la Rai decida di mandare nuovamente in onda il programma. La conduttrice Milly Carlucci, però, dovrà fare a meno di alcuni protagonisti.

LEGGI ANCHE: “C’è un tempo per tutto” : l’annuncio in lacrime a Ballando con le stelle

Nel corso della sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle”, infatti, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, ballerini professionisti e volti del programma, hanno annunciato il loro addio. Nella prossima edizione, però, Milly Carlucci potrebbe fare a meno di un altro pezzo da novanta. Si tratta di Selvaggia Lucarelli, una dei giudici del programma. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Vero. Al momento, però, non sono ancora chiare le motivazioni e soprattutto non si sa ancora se sia vero o meno.