Clizia Incorvaia e sua sorella sono identiche: l’avete mai vista?

Clizia Incorvaia ha una sorella che le somiglia tantissimo: l’avete mai vista? Resterete senza parole.

Oggi Clizia Incorvaia è ritornata a splendere ma nell’ultimo periodo è stata poco bene. Lei e la sua piccola Nina hanno contratto il covid. L’ex concorrente del GF vip ha vissuto momenti di apprensione, perchè è in dolce attesa e doveva proteggere non solo la sua bambina e lei, ma anche il bambino in grembo.

Sono stati giorni complicati. Per fortuna, adesso si sono negativizzate. Il suo compagno è Paolo Ciavarro, i due si sono conosciuti e innamorati mentre erano entrambi concorrenti del GF Vip e da allora non si sono più separati. L’influencer ha un profilo da oltre 600 mila follower e sono oltre 2 mila le foto pubblicate. Spesso, pubblica scatti di famiglia e sono diverse le foto e le storie insieme a sua sorella Micol: l’avete mai vista? La somiglianza tra le due sorelle è davvero impressionante.

Clizia Incorvaia e sua sorella Micol sono identiche: la somiglianza è impressionante

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventeranno a breve genitori di un maschietto. L’influencer è già madre di una bambina, nata dalla relazione con il cantante Francesco Sarcina, poi terminata. Paolo e Clizia si sono conosciuti al Grande Fratello Vip.

Nella quarta edizione, sono stati entrambi concorrenti. Nella casa più spiata d’Italia si sono innamorati e da allora, non si sono più lasciati. Clizia incanta con la sua bellezza, occhi chiari e colori luminosi, è impossibile non notarla. Ma anche sua sorella ha gli stessi tratti, tanto che, le due donne, si somigliano tantissimo. Voi avete mai visto la sorella di Clizia?

Si chiama Micol ed è più piccola dell’ex concorrente, ha circa 28 anni. Guardando lo scatto social, pubblicato sul canale instagram, notiamo subito che si somigliano molto. Hanno gli stessi tratti del viso, lo sguardo è simile e la carnagione chiara. Entrambe sono bellissime, hanno un’avvenenza molto particolare, difficile da non farci caso. Clizia e Micol sono legatissime e sui social, sono diverse le foto in cui si mostrano insieme e tutte sono accolte da like e centinaia di commenti.