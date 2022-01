Gerry Scotti e l’ex moglie: il motivo della rottura e cosa fa nella vita oggi

Chi è che non conosce il mitico conduttore Gerry Scotti, ma sapete anche i dettagli della sua vita privata? Scopriamo insieme la relazione con la sua ex moglie, il motivo della rottura e cosa fa oggi nella vita.

Il re dei quiz televisivi Gerry Scotti è uno delle figure più apprezzate e importanti del nostro paese. Fin da giovanissimo, iniziando come dj, ha fatto decollare la sua carriera che non si è più fermata. Ma il volto noto della televisione nasconde anche un lato più fragile, legato alla sua vita privata. Ormai il conduttore si è separato dall’ex moglie, madre anche del suo unico figlio, da moltissimo tempo, ma la ferita sembra ancora far male. Conoscete la moglie? Scopriamo perché si sono lasciati e cosa fa ora nella vita l’ex coniuge di Gerry Scotti.

Com’è oggi l’ex moglie di Gerry Scotti?

Non è un mistero che il matrimonio di Gerry Scotti sia finito da molti anni. L’ex moglie Patrizia Grosso è anche la mamma del suo unico figlio Edoardo. I due si sono sposati nel 1991 e sono rimasti insieme per oltre un decennio, fino al divorzio arrivato nel 2002. Il conduttore quando parla del suo matrimonio ha sempre un pò di amarezza. Il motivo della rottura sembrerebbe, oltre l’amore finito, anche un’altro uomo. Patrizia Grosso è una donna veramente riservata, si sa poco o nulla su di lei, compresa la sua professione. L’unica informazione arrivata alla cronaca è che il suo attuale compagno si chiama Guido Veneziani ed è un coordinatore editoriale di diverse riviste.

Gerry Scotti in una vecchia intervista che parlava proprio della loro separazione ha raccontato che: “Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”. Veramente un duro colpo per Gerry che attualmente ha ritrovato la serenità con la sua compagna Gabriella Perino.

E voi sapevate del doloroso divorzio di Gerry Scotti?