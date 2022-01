Gerry Scotti è un conduttore amatissimo, ma è anche un attore: ricordate in quali film e serie tv l’abbiamo visto?

Gerry Scotti è uno dei presentatori italiani più apprezzati della televisione e più amati dal pubblico. La sua carriera ha avuto inizio quando era giovanissimo. Classe 1956, il conduttore dopo il diploma, si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza di Milano, ma non prende la laurea per due esami.

E’ entrato nel mondo dello spettacolo, lavorando come DJ prima con Radio Milano International e poi con Radio DeeJay. Dopo questi primi passi, è arrivato in televisione e non si è più fermato. Sappiamo che il conduttore è il re dei quiz, da anni, è alla conduzione di diversi giochi televisivi e tutti, sono sempre un successo. Tanti i programmi condotti in questi anni e tante le apparizioni in tv. Ma ‘zio Gerry’ è anche un bravissimo attore e in passato ha recitato in diversi film, serie tv e sit-com: ricordate esattamente dove l’abbiamo visto in questa veste?

Gerry Scotti ha recitato in film e serie tv: dove l’abbiamo visto in veste di attore

Tutti amano e apprezzano Gerry Scotti: simpatico, dalla personalità allegra e sincera e il talento, quello non gli manca. Il conduttore è partito lavorando come dj nelle radio, per poi approdare in televisione.

In questi anni, l’abbiamo visto al timone di tantissimi programmi e dobbiamo specificare, ha condotto tantissimi quiz, e ancora oggi è così. Negli ultimi mesi è stato giudice a Tu si que vales, insieme a Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi e ci ha fatto ridere e divertire. Ma sappiamo che Scotti è anche un bravissimo attore e in passato ha recitato in diversi film e serie tv: ricordate dove l’abbiamo visto?

Gerry Scotti ha recitato ne Il vigile urbano, I-taliani, I Tre moschettieri, L’Odissea, I Vicini di Casa , Io e la mamma, ha recitato nel ruolo di se stesso nel film Cucciolo, e ancora in Gian Burrasca, Finalmente soli, Il mio amico Babbo Natale, Finalmente a casa, Natale a casa Deejay, Finalmente Natale, Finalmente una favola e nella fiction I liceali 3 nel 2011. Ricordate tutti i suoi personaggi? Gerry oltre ad essere un conduttore di successo, è anche un attore molto bravo.