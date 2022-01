GF Vip, i concorrenti creano il ‘caos’ in casa: la produzione costretta a richiamarli più volte

GF Vip, i concorrenti creano il caos in casa durante un gioco e la produzione è costretta a richiamarli più volte.

Il GF Vip sta appassionando i telespettatori, le dinamiche del gioco si fanno sempre più interessanti. Il pubblico vuole sapere che cosa succede in casa, dopo i continui colpi di scena. Visto l’allungamento del reality, ci sono stati nuovi ingressi e questi, hanno decisamente animato l’atmosfera.

In settimana, i concorrenti organizzano qualche festa o gioco, o anche degli aperitivi, e spesso durante questi ‘festeggiamenti’, non mancano i forti momenti di allegria. Qualche giorno fa, alcuni hanno esagerato, e la produzione è stata costretta a richiamarli più volte, ma senza risultato.

Leggi anche GF Vip, arriva un gesto inaspettato di Manila Nazzaro: la lettera è indirizzata proprio a lui

GF Vip, i concorrenti creano il ‘caos’ in casa: la produzione costretta a richiamarli senza risultato

Gli ultimi accadimenti hanno spiazzato i telespettatori. Il litigio tra Katia Ricciarelli e Lulù ha creato un certo caos tra il pubblico, che ha più volte chiesto di prendere provvedimenti. Provvedimenti che non ci sono stati, perchè Alfonso Signorini ha voluto mantenere la sua linea di un reality ‘non bacchettone’.

Leggi anche GF Vip, “Maleducato, questa non te la perdono!”: la furia di Katia Ricciarelli stavolta è diretta a loro

Dopo l’intervento del conduttore, sembrerebbe che in casa sia tornata una calma apparente. Qualche giorno fa, i concorrenti, in tarda serata, hanno scherzato e giocato tra di loro, come sono soliti fare, tra party, aperitivi e serate a tema. Ad un certo punto, però, il gioco è andato oltre, tanto da essere richiamati più volte. Soleil e Gianmaria hanno iniziato a correre per la casa, lei sulle spalle del concorrente, ridendo e scherzando tra di loro. Tra le mani Gianmaria aveva una bottiglia e Soleil ha cercato di prenderla con forza.

Ad un certo punto, sono caduti insieme e la produzione è stata costretta ad intervenire per far fermare il gioco. Più volte entrambi sono stati richiamati in confessionale, senza risultato. Giacomo Urtis, in cucina, si è unito al gruppo, e ha iniziato a rincorrere Soleil. Andando verso il giardino, è caduto rovinosamente a terra. A quel punto, sono stati richiamati nuovamente, per evitare ulteriori danni.