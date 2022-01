GF Vip, Delia Duran non risparmia critiche a Soleil e Alex: “Sei tu che hai iniziato questo teatrino insieme a lui”

GF Vip, Delia Duran entra nella casa come concorrente e critica fortemente il comportamento di Soleil con Alex.

Una puntata ricca di colpi di scena: ieri sera, venerdì 14 gennaio abbiamo assistito all’entrata di Delia Duran, la moglie di Alex Belli. La donna ha fatto il suo ingresso come concorrente. Una notizia che, già nelle precedenti settimane era trapelata, ma nelle precedenti puntate è stata poi confermata.

I concorrenti hanno ricevuto più volte da fuori l’annuncio, perchè ci sono state alcune persone che hanno urlato l’ingresso di Delia. Dopo quello che è successo tra Alex Belli e Soleil, non sappiamo cosa potrebbe succedere tra le due donne: si scontreranno o diventeranno alleate? Sta di fatto che, Delia, appena entrata, ha chiaramente detto quello che pensa di quanto accaduto, dando la colpa a Soleil e Alex.

GF Vip, Delia Duran critica il comportamento di Soleil e Alex: “Sei tu che hai iniziato questo teatrino insieme a lui”

Un ingresso che si prospetta portare a dinamiche molti forti, Delia Duran potrebbe fortemente scontrarsi con Soleil. Dopo quanto accaduto con Alex Belli, marito della nuova concorrente, tra le due donne non sembra che scorra buon sangue.

Ma tutto può accadere e tra Delia e Soleil potrebbe nascere una solida amicizia, ma in caso contrario, potrebbero continuare a scontrarsi, come è successo l’ultima volta che la modella è entrata per parlare con Alex. Dopo la puntata, i concorrenti hanno avuto modo di parlare un po’ con lei e la nuova concorrente ha chiaramente detto cosa pensa di quello che è successo tra Alex e Soleil, schierandosi contro quanto accaduto.

Delia ha detto, parlando con Miriana, che è lei a sentirsi vittima e non Soleil: “Sono io la vittima a questo punto, non lei, erano in due a fare tutte questa cosa. Lei a dire ‘questo teatrino continuo’, ma sei tu che hai iniziato questo teatrino insieme a lui, non sono stata io”. La Duran si è scagliata contro quanto successo tra Alex e Soleil in casa, quando l’attore era concorrente, e senza mezzi termini ha chiaramente detto cosa pensa.