GF Vip, Soleil punta sul fucsia e conquista tutti: il modello del minidress le sta d’incanto

Scopriamo tutti i dettagli del delizioso minidress fucsia indossato da Soleil per la 34esima puntata del GF Vip 6 andata in onda ieri sera.

Per la 34esima puntata del GF Vip 6, che l’ha vista di nuovo al centro dell’attenzione soprattutto per l’ingresso di Delia Duran, Soleil ha deciso di non lasciare nulla al caso. In effetti ha fatto benissimo a non farsi cogliere impreparata visto che gli occhi di tutti sono stati puntati su di lei a lungo.

E non avrebbe potuto essere altrimenti, dal momento che l’ultima concorrente ad entrare in gioco è stata proprio la compagna di Alex Belli. Con la chiacchieratissima coppia, la Sorge è finita al centro di un triangolo davvero ingarbugliato che ha riempito le pagine di gossip di questi ultimi quattro mesi.

Ora che Delia Duran è nella casa, si prevedono fuoco e fiamme tra le due: ovviamente, potrebbero accadere innumerevoli colpi di scena, uno dei quali sarebbe indubbiamente quello di vederle diventare amiche, ma per il momento l’inizio non è stato dei migliori.

Ieri sera la venezuelana ha avuto un confronto con Soleil a tu per tu, senza la presenza degli altri coinquilini e diciamo che i rapporti tra le due per ora sembrano davvero tesi. Ad ogni modo, la gieffina italo americana era anche nel look in perfetta sintonia col mood della serata: la sua chioma sauvage si sposava molto bene con il clima non proprio rilassato che ha dominato la serata.

Vediamo più precisamente i dettagli del suo magnifico look!

Soleil stupisce ancora: il minidress fucsia è una vera favola

Capace come poche di mescolare in modo esemplare lo stile più aggressivo con dettagli più romantici, la Sorge ha optato ieri sera per una chioma da pantera e un vestito fucsia che ha ‘addolcito’ il tutto.

Il minidress è un modello firmato The Andamane: gonna a portafoglio, maniche lunghe e taglio cut-out sul fianco. Immancabile il tacco a spillo: i décolleté gioiello sono firmati Twentyfourhaitch.

In fatto di stile Soleil non sbaglia un colpo, non c’è che dire!