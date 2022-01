Gf Vip, Soleil Sorge ha fatto dei ritocchi estetici? Il ‘prima e dopo’ | FOTO

Vi siete mai chiesti se Soleil Sorge si sia sottoposta a ritocchi estetici? Scopriamo insieme le foto del prima e del dopo: incredibile!

Una puntata del GF Vip decisamente ‘particolare’, quella che Soleil Sorge ha vissuto nelle scorse ore. E che, senza alcun dubbio, preannuncia qualcosa di clamoroso. Delia Duran, moglie di Alex Belli, è entrata a far parte della casa di Cinecittà. Cosa succederà adesso? Staremo a vedere! Anche se immaginiamo che le due donne si renderanno protagoniste di momenti imperdibili.

Sin dalla sua prima apparizione televisiva, Soleil Sorge ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. L’ha fatto quando, davvero giovanissima, si è presentata sul palco di Salsomaggiore terme. E l’ha ribadito anche quando, anni dopo Miss Italia, si è presentata alla corte di Luca Onestini a Uomini e Donne. Oggi la bella Soleil è una concorrente del GF vip e con la sua straordinaria bellezza è solita ammaliare tutto il pubblico italiano. Vi siete mai chiesti, però, se si è mai sottoposta a ritocchi estetici? Ebbene. Abbiamo spulciato con attenzione il suo profilo Instagram e siamo riusciti a rintracciare un suo scatto risalente proprio agli anni della sua partecipazione al concorso, quindi prima di tutto questo incredibile successo. Eccola: le immagini ‘prima e dopo’.

Soleil si è sottoposta a ritocchi estetici? Lo scatto del passato

Oltre che per il suo carattere, Soleil Sorge non perde mai occasione di poter conquistare l’attenzione su di sé per la sua bellezza. Sempre impeccabile con degli outfti da urlo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sa sempre come ammaliare ed incantare il pubblico italiano. Vi siete mai chiesti, però, se si sia sottoposta a ritocchi estetici? Oggi è bellissima, ma com’era agli esordi della sua carriera?

Se siete curiosi di sapere se Soleil Sorge si è sottoposta a ritocchi estetici, siete proprio nell’articolo giusto! Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti non soltanto risalenti all’epoca di Miss Italia nel 2014, ma anche a qualche anno dopo.

Insomma, mettendo a confronto le immagini del prima e del dopo, non si può fare a meno di notare un’unica cosa: la naturalezza di Soleil!