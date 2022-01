Ha lasciato “Doc-nelle tue mani” per sempre, ma cos’è successo? Svelato il motivo del suo ‘addio’

Ha lasciato “Doc-nelle tue mani” per sempre, ma cos’è successo all’attore? Svelato il motivo del suo ‘addio’

La seconda stagione dell’apprezzatissima serie, Doc-nelle tue mani, è finalmente arrivato, ma l’apertura della prima puntata ha veramente lasciato tutti senza parole. C’è stata una perdita di uno dei personaggi più apprezzati, ma cos’è successo? Sveliamo il motivo del suo ‘addio’.

La grande serie di successo con protagonista il brillante Luca Argentero è tornata dopo una breve pausa. Ma la prima puntata di è aperta nel peggior modo possibile per tutti i fan di un personaggio. È infatti stato deciso, in comune accordo con l’attore che lo interpreta, di presentare la morte di un personaggio amatissimo. La cosa più sorprendente è che la morte messa in scena, è quella causata dal virus Covid-19. Infatti, la seconda stagione si apre proprio con lo scoppio della pandemia, dove tristemente perde la vita uno dei tanto amati protagonisti. Volete sapere di chi si tratta e il perché di questo improvviso addio?

Leggi anche Chi è Alice Arcuri, new entry in Doc-nelle tue mani: quando e dove è nata, laurea, vita privata ed Instagram

Ha lasciato per sempre Doc-nelle tue mani, svelato il motivo dell’addio!

Oltre che il desiderio di raccontare questo difficile periodo storico, la motivazione per questa scelta va ricercata soprattutto sull’abbandono dell’attore che interpreta il personaggio del medico Luca Lazzarini. L’attore in questione è il bel Gianmarco Saurino, che ha prestato il suo volto al personaggio per tutta la prima stagione, facendo innamorare i suoi fan. Come Saurino stesso ha spiegato durante un’intervista, la motivazione del suo addio va ricercata nella sua volontà di dedicarsi ad altri progetti cinematografici.

Leggi anche Manca pochissimo ai nuovi episodi di Doc-Nelle tue mani, ma com’è finito? Ripercorriamo il finale di stagione choc

In un’intervista con il Corriere della sera, Gianmarco Saurino ha spiegato che “C’è stata una comunione di intenti. Dopo tanti anni di lavoro nella serie di LuxVide e della Rai, a cui devo tutto, avevo voglia di iniziare un percorso diverso. Penso al cinema, soprattutto. Dopodiché è una scommessa sia per me che per loro, che hanno scelto di togliere uno dei personaggi principali in questo modo”. Ha poi continuato l’intervista spiegando quali sono i suoi progetti lavorativi imminenti: “In contemporanea con Doc ho girato Summit Fever, un piccolo film internazionale. Poi ho concluso le riprese di I viaggiatori, di Ludovico di Martino, un fantasy per cui ho perso dodici chili”.

Leggi anche Anticipazioni Doc-nelle tue mani, seconda puntata: Andrea in difficoltà, cosa sceglierà di fare?

L’attore quindi, sembra molto felice della sua decisione. Ovviamente a noi dispiace non vedere più il personaggio del dottor Lazzarini, ma auguriamo tutto il meglio a Gianmarco Saurino.