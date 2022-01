Maria De Filippi come ha festeggiato il 60esimo compleanno: l’avreste mai detto?

Lo scorso 5 dicembre Maria De Filippi ha compiuto 60 anni: suo marito Maurizio Costanzo rivela al settimanale Oggi come ha festeggiato.

Con i suoi programmi è in grado di raccontare l’evoluzione di mode, tendenze e comportamenti degli italiani da ormai più di un ventennio ed è questo che rende Maria De Filippi una dei volti più amati e seguiti della tv e la regina indiscussa di Canale 5.

Con la sua professionalità affascinante e rassicurante, ha cambiato decisamente la storia della televisione nostrana. Nonostante per tutti sia diventata ‘una di famiglia’ e la sua popolarità sia enorme, Queen Mary è rimasta sempre molto riservata e non si è mai concessa alla mondanità tipica dell’ambiente dello spettacolo.

Lo conferma anche suo marito Maurizio Costanzo, col quale forma una coppia inossidabile fin dagli anni ’90. Il celebre giornalista che, dopo ben tre matrimoni, con lei ha finalmente trovato il grande amore di tutta una vita, ha raccontato al settimanale Oggi come Maria ha voluto festeggiare i suoi 60 anni lo scorso dicembre.

Sapete come ha festeggiato i 60 anni Maria De Filippi? Incredibile!

Dato il suo successo, si potrebbe pensare che la De Filippi abbia approfittato dell’anniversario della sua nascita per organizzare un mega party circondata da tantissimi amici e colleghi, ma così non è stato.

“Ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola. La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità – rivela Costanzo ad Oggi – E’ la cosa che ci piace di più”.

Nell’intervista sono emersi anche alcuni aspetti del loro legame così profondo e solido: “Io e Maria siamo sposati da 27 anni e la risposerei anche domani – confessa nell’intervista – Perché? In lei ho trovato comprensione e tra di noi c’è amicizia. Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale. Senza amicizia non ci può essere solidarietà”, ha detto a cuore aperto il giornalista.

Che dire, Maria si è sempre distinta in tutto ciò che fa e anche la sua discrezione fa parte della straordinaria persona che è. Al di là dell’incredibile successo che l’accompagna.