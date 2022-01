Maurizio Costanzo, cosa è ‘obbligato’ a fare da Maria De Filippi: la rivelazione

Maurizio Costanzo obbligato da Maria De Filippi a fare questa cosa, sapete di che si tratta? La rivelazione a sorpresa

Sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Insieme da anni, sia nella vita privata che in televisione. La De Filippi si prende cura di Costanzo come una mamma, oltre che come una moglie. Sapete cosa obbliga di fare al famoso giornalista e conduttore televisivo?

Maurizio Costanzo, cosa è ‘obbligato’ a fare da Maria De Filippi

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più amate della televisione italiana. I due si sono sposati il 28 agosto 1995, dopo un fidanzamento durato cinque anni. Il matrimonio fu celebrato con rito civile al comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli. Nel 2002, la coppia ha preso in affido Gabriele, un ragazzo che all’epoca aveva dieci anni, adottato poi definitivamente nel 2004.

I due sono legati ormai da 31 anni ed hanno trascorso insieme quasi un’intera vita. Maria e Costanzo condividono tutto, sia gioie che dolori. Il 14 maggio 1993, ad esempio, la coppia fu vittima del fallito attentato di via Fauro a Roma, organizzato da Cosa Nostra per ritorsione contro Costanzo, all’epoca realizzatore di diversi programmi incentrati sulla lotta alla mafia. Da allora, come promessa nei confronti del padre, la De Filippi non è salita più in macchina con Costanzo.

La coppia si vuole un gran bene e si stima sia come persone che come colleghi. Maria si prende cura del marito come se fosse una mamma e addirittura lo ‘obbliga’ a fare una cosa in particolare. È stata proprio lei a confessarlo durante un’intervista rilasciata al settimanale “Di Più”.

“Manifesto il mio spirito di protezione anche obbligandolo a fare la dieta“, ha dichiarata la famosa conduttrice televisiva. La De Filippi controllerebbe ogni giorno l’alimentazione del marito. Costanzo pare sia un goloso di gelati, ma non può mangiarne tanti. Per questo motivo la De Filippi spesso controlla che il marito non ecceda. I due in passato sono stati protagonisti anche di un simpatico siparietto a “Che tempo che fa” proprio sulle abitudine culinarie di Costanzo.