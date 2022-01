Non tutti sanno del titolo di studio di Rudy Zerbi: l’avreste mai detto?

Il titolo di studio di Rudy Zerbi c’entra ben poco con la sua carriera fatta di musica, radio e tv: davvero in pochi lo sanno!

Lo conosciamo principalmente per essere uno dei volti di alcuni programmi di Maria De Filippi: nel ruolo di giudice a Tu si que vales e Amici, ad esempio, Rudy Zerbi ha conquistato il pubblico, ma sappiamo che la sua carriera lavorativa abbraccia da sempre anche la radio e il mondo della produzione discografica.

Nato a Lodi il 3 febbraio del 1969 e cresciuto a Santa Margherita Ligure, approda da giovanissimo in radio e successivamente arriva a lavorare alla Sony Music come produttore discografico e talent scout.

Come rivelato da lui stesso in un’intervista a TWIG Magazine, sarà proprio l’esperienza alla Sony che lo condurrà a intensificare la collaborazione con Maria: “Ad un certo punto in Sony avviene un riassetto societario e da un giorno all’altro mi dicono ‘grazie ma non ci servi più’. Io frequentavo già da qualche tempo il magico mondo di Maria. Quando ho smesso di lavorare in Sony lei è stata molto carina e mi ha proposto di partecipare ai suoi programmi. Accetto, un po’ perché mi piaceva l’idea ed ero contento di farlo, e un po’ perché dovevo lavorare, visto che ho più figli dei Teletubbies. Da lì è iniziata, è stata lei a rimettermi in gioco”.

Complice anche la sua innata simpatia, Rudy è certamente uno dei personaggi più amati dei programmi della De Filippi. Non tutti sanno però che la sua formazione è molto lontana da quella che poi è stata la sua straordinaria carriera.

Rudy Zerbi, il suo titolo di studio è sconosciuto ai più: non l’avreste mai immaginato

Fin dagli anni di gioventù, Rudy ha sempre avuto una passione sfrenata per la musica e infatti la sua attività in questo settore affonda le radici in alcune esperienze in radio che lo hanno portato poi a farsi conoscere e ad arrivare dov’è ora.

Ciò che quasi nessuno immagina è che mentre era già attivo come deejay presso una discoteca ed una radio ligure, studiava al liceo linguistico. Una volta ottenuto il diploma, il prof di Amici ha proseguito gli studi all’università e sapete in cosa si è laureato?

Ebbene, Zerbi ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano! Un campo completamente differente da quello artistico, ma d’altronde il buon Rudy non è mai stato scontato.

Vi sareste mai immaginati un ‘retroscena’ del genere?