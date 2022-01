Riccardo Cocciante è un artista di grande fama, ma sapete chi è e cosa fa nella vita sua moglie?

Sarà ospite per la prima volta domani 16 gennaio a Verissimo Riccardo Cocciante: tutti conosciamo la sua musica, ma sapete chi è la moglie?

In occasione del ventesimo anniversario del debutto del suo musical Notre Dame de Paris, l’amatissimo Riccardo Cocciante sarà in studio a Verissimo domani pomeriggio per raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin.

La sua musica, che vanta successi incredibili, ha fatto la storia dell’Italia e di certo la sua carriera non ha bisogno di presentazioni. Nato a Saigon, in Vietnam, nel 1946 da padre italiano e madre francese, Cocciante inizia a costruire il suo successo negli anni ’70, spiccando decisamente il volo con il brano Bella senz’anima.

Innumerevoli le canzoni che lo hanno reso una delle voci più acclamate nel nostro Paese ma, essendo stato sempre molto riservato dal punto di vista privato, non tutti conoscono alcuni aspetti della sua vita personale.

Attualmente vive a Dublino con sua moglie: il loro figlio David ora si è stabilito a New York dove lavora nel settore delle arti grafiche. Conosciamo più a fondo la donna che da tanti anni è accanto a Cocciante.

Chi è la moglie di Riccardo Cocciante e come si sono conosciuti

Con Catherine Boutet, questo il nome della donna che ha sposato, il cantante condivide la passione per la musica. Lei è diventata la sua manager dopo aver lavorato per una casa discografica di Parigi.

Catherine, di origini francesi, è stata in passato un’attrice, come racconta suo marito in un’intervista al Corriere della Sera: “Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati uniti dove era attesa in una scuola di New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Nel 2022 celebriamo 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me“.

I due si sono sposati nel 1983, due anni dopo essere diventati genitori di David.

La Boutet non ha profili social e con il marito condivide famiglia e lavoro.