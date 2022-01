Sanremo 2022, chi è Aka7Even: età, vita privata, curiosità e qual è il suo vero nome

Il cantante Aka7Even sarà uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2022: in questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità su di lui

È divenuto famoso grazie al talent show “Amici” di Maria De Filippi, dove è arrivato sino in finale senza riuscire a vincere. Adesso salirà per la prima volta nella sua giovane carriera sul palco dell’Ariston. Conoscete tutte le curiosità su questo famoso cantante?

Sanremo 2022, chi è Aka7Even

Luca Marzano, in arte Aka7Even, è nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 23 ottobre 2000. Ha ventuno anni ed è divenuto famoso in seguito alla partecipazione alla ventesima edizione di “Amici“, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Prima di partecipare al programma della De Filippi, però, Aka aveva cercato il successo partecipando ad “X Factor“, in quel caso però era stato scartato ai bootcamp.

Ad “Amici”, invece, ha conquistato tutto il pubblico. Durante la sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia ha firmato un contratto discografico con la Columbia Records ed ha pubblicato il suo album di debutto, “Aka7Even”, che è stato certificato platino e si è posizionato al terzo posto nella classifica album italiana. Ha inoltre ricevuto varie certificazioni per i singoli “Mi manchi” e “Loca“, prodotti sempre nel corso dell’esperienza nel talent show.

Dopo l’avventura ad “Amici”, Aka ha intrapreso la sua prima tournée nazionale denominata “Estate Loca Tour” e si è esibito ad eventi musicali come “Battiti Live” e i “SEAT Music Awards”. In seguito al successo nazionale, il brano “Loca” è stato pubblicato in una versione in lingua spagnola in duetto con il cantante Robledo. Nel settembre 2021, invece, i suoi brani “Mi manchi” e “Black” sono stati inseriti nella colonna sonora del cortometraggio La regina di cuori.

Il 29 ottobre 2021 ha pubblicato il singolo “6 PM” e il 14 novembre ha ricevuto l’MTV Europe Music Award al miglior artista italiano a Budapest, in Ungheria.

Oltre alla carriera di cantante, ha intrapreso anche quella di scrittore: il 23 novembre è uscito il suo primo libro intitolato “7 vite”. Nell’opera, Luca racconta, oltre alla sua carriera, anche la terribile esperienza vissuta da piccolo. A sette anni, infatti, l’artista è finito in coma a causa di una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il suo cervelletto. “È durato sette giorni, da qui il titolo del mio libro che si rifà alle “7 vite” dei gatti”, ha dichiarato Luca.

Aka sarà uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2022. La sua partecipazione è stata annunciata dal conduttore e direttore artistico Amadeus durante la diretta del TG1 del 4 dicembre 2021. L’ex allievo di “Amici” salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston con il brano “Perfetta così“.

Riguardo alla sua vita privata, Luca è stato fidanzato con Martina Miliddi durante l’esperienza nel talent show “Amici”. La loro storia d’amore, però, è finita tragicamente. Martina, infatti, ha scoperto di provare un forte sentimento per un altro allievo del talent show, Raffaele Renda. La separazione è stata inevitabile, anche se molto dolorosa per il cantante. A lei sono dedicati molti brani prodotti ad “Amici”.