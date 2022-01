Sanremo 2022, chi è Sangiovanni: età, perché si chiama così, Amici e il rapporto con Giulia Stabile

Dopo Amici 20 e tanti premi e riconoscimenti, Sangiovanni è pronto per Sanremo 2022: scopriamo meglio chi è questa giovane star della musica.

Col suo nuovo brano Farfalle, calcherà per la prima volta il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston gareggiando al Festival di Sanremo 2022 che avrà inizio il 1° febbraio. Il percorso di Sangiovanni ad Amici 20 è stato uno dei più apprezzati nell’intera storia del talent e una volta terminato, il giovane cantante vicentino sta confermando giorno per giorno di avere stoffa da vendere.

Prima di entrare nella scuola più famosa d’Italia, aveva già pubblicato per la Sugar ben tre singoli, Paranoia, Non + e Guccy Bag che insieme ai singoli usciti durante il suo percorso ad Amici, Lady, Tutta la notte e Hype, salgono in vetta alla classifica italiana. Lady è addirittura quattro volte disco di platino.

In finale si è aggiudicato il secondo posto, ma per Sangiovanni si sono definitivamente aperte le porte del successo: le sue canzoni Malibu e Raggi Gamma sono diventati dei veri tormentoni ed il suo EP è diventato doppio disco di platino in meno di due mesi.

Proprio di recente, il cantante ha annunciato che il suo tour previsto inizialmente per gennaio è stato posticipato a maggio del 2022. Probabilmente il motivo è proprio la sua partecipazione a Sanremo.

Da Amici a Sanremo 2022: chi è Sangiovanni

Nato il 9 gennaio del 2003 a Vicenza, è cresciuto a Grumolo delle Abbadesse. Il suo vero nome all’anagrafe è Damian Giovanni Pietro ed ha un fratello ed una sorella. Ha scelto il nome d’arte di Sangiovanni perché gli hanno sempre detto di non avere la faccia di un Santo.

Attualmente il giovane artista è fidanzato con la ballerina Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici. Prima di entrare a far parte del talent, Sangiovanni stava con un’altra ragazza di nome Margherita, ma dopo le festività natalizie rientrò nella scuola da single e deciso a viversi la storia con Giulia.

I due sono amatissimi e molto seguiti sui social.

Ancora un paio di settimane e potremo gustarci la musica di Sangiovanni a Sanremo: noi non vediamo l’ora di ascoltare il suo nuovo brano e voi?